Boienhagen

Wie sieht es mit der in Corona-Zeiten so viel beschworenen Gemeinschaft auf dem Hof Lebendiger Landbau von Laura Koch und Johannes Walzer in Boienhagen aus? Schließlich geht es bei der Solidarischen Landwirtschaft von vornherein um Gemeinschaft und nicht nur um ökologischen Gemüse- und Obst-Anbau und um nachhaltige Nutztierhaltung.

Die Obst- und Gemüseerzeuger aus Boienhagen verstehen sich als gleichberechtigten Teil einer Gemeinschaft. Genauso wie diejenigen, die per Abonnement dafür bezahlen, wöchentlich ab Depot in Schwerin, Lübeck und auf dem Hof in Boienhagen selbst mit Frischem versorgt zu werden.

Interesse am Hofleben steigt

Hat die Pandemie auf dem Solawi-Hof in Boienhagen etwas verändert? Ist man dort noch enger zusammengewachsen? Oder wurde der Zusammenhalt unter den anhaltenden Corona-Herausforderungen doch etwas poröser?

Eines zumindest hat sich auf dem Hof im vergangenen Jahr sichtbar verändert. Das alte Bauernhaus ist neu gedeckt worden. Zweite gravierende Änderung: Laura und Johannes haben Familienzuwachs zu verzeichnen. Der kleine Neuzugang, obwohl er ein verhältnismäßig ruhiger Vertreter sei, sagt Laura lachend, sei dennoch „ein Fulltime-Job“. Vorübergehend kann sie deshalb nicht so viel auf dem Hof mithelfen wie normalerweise.

Wie man bei der Solawi mitmachen kann Die Versammlung für Mitglieder und neue Interessenten für das Projekt Lebendiger Landbau in Boienhagen für die Bieterrunde der Anbausaison 2021/22 wird im März online stattfinden. Es wird Formulare auf der Webseite des Solawi-Unternehmens geben, mit deren Hilfe man mitbieten kann. Es gibt Richtwerte für die Abonnements. Die lagen in der Anbau-Saison 2020/21 bei 83 Euro für einen großen Anteil und 48 Euro für einen kleinen. Für die ab April 2021 beginnende Saison werden als Richtwerte 85 Euro für den großen und 50 Euro für den kleinen Anteil angesetzt. Wer letztlich wie viel genau zahlt, entscheidet sich in der Bieterrunde. Wie genau das mit Bieten funktioniert und noch über vieles mehr, was auf dem Hof angeboten wird, kann man sich auf der Webseite des Landbau-Unternehmens, www.lebendiger-landbau.de, belesen. Bei Fragen bitte Johannes Walzer direkt kontaktieren. Die Einrichtung weiterer Depots zur Abholung von Obst und Gemüse, außerhalb der bereits bestehenden Depots in Lübeck, Schwerin und auf dem Hof in Boienhagen, ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Auf die Hofgemeinschaft selbst, erklärt Johannes Walzer, habe sich Corona deutlich spürbar positiv ausgewirkt. „Die Nachfrage danach, auf einem Hof zu leben und hier mitzuarbeiten, stieg deutlich. Wer eigentlich eine Weltreise plante, aus der nichts wurde, interessierte sich plötzlich dafür, bei solchen lokalen Projekten mitzumachen.“ Zurzeit leben auf dem Hof, außer den beiden Hofbetreibern, vier weitere Leute, die eine Ausbildung oder ein Praktikum auf dem Hof absolvieren oder einfach gegen geringfügige Bezahlung mithelfen.

Januar 2021: Das Haus auf dem Hof der „Solawistas“ in Boienhagen hat ein neues Dach. Quelle: Annett Meinke

Weniger Kontakte zwischen Erzeuger und Abo-Nehmern

„In der Solawi-Abnehmer-Gemeinschaft“, sagt Johannes Walzer, sei es im Jahr 2020 „schon deutlich schwieriger gewesen, zusammenzukommen“. Was nicht nur an den fehlenden gemeinsamen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den ausgefallenen Hof-Festen lag, sondern auch an den Abhol-Bedingungen, dem Abstandhalten, auf Hygiene achten zu müssen. Auch zurzeit, im zweiten harten Lockdown, darf jeweils nur eine Familie ins Depot, um sich das Obst und Gemüse abzuwiegen und einzupacken.

Bereits die Mitgliederversammlung im März 2020, auf der auch die Bieter-Runde stattfand, in der die Abo-Preise gemeinsam festgelegt wurden, fand online statt. „Der persönliche Kontakt zwischen den Abonnenten und uns fehlte schon etwas“, sagt Walzer.

Ein paar Mitmach-Aktionen konnten dennoch stattfinden. Abonnenten halfen auf den Feldern und in den Anbau-Tunneln mit. An frischer Luft konnte entsprechend Abstand gehalten werden. Prinzipiell jedoch sieht Walzer keine gravierenden Schwierigkeiten, die Corona für sein Landbau-Projekt mit sich bringe. Im Gegenteil, die Pandemie scheine die Nachfrage nach vernünftig produzierten Lebensmitteln vor Ort noch weiter ansteigen zu lassen.

Hof Lebendiger Landbau in Boienhagen: Laura Koch und Johannes Walzer mit Sohn. Quelle: Annett Meinke

Neue Bieter-Runde startet im März

In der Anbau-Saison 2021/22, die am 1. April beginnt, sollen deshalb für 100 Anteile Abonnements abgeschlossen werden. Für die Saison 2020/21, die zum ersten Mal bis Ende März 2021 geht, konnten insgesamt 80 Abos abgeschlossen werden. Weil manche Haushalte nur ein kleines Abo brauchen, erklärt Walzer, konnten in dieser Saison mit den 80 Vollanteilen um die 110 Haushalte versorgt werden. Zum Vergleich: Als der Testballon für das Projekt vor vier Jahren stieg, begann Walzer mit 15 Abos, im darauffolgenden Jahr waren es bereits 50.

Und was landet derzeit an Wintergemüse so in den Körben der Abo-Nehmer? Immerhin, wie Walzer erklärt, sind es noch acht, neun Winter-Kulturen, aus denen die Abonnenten wählen können. „Unser Anspruch ist, nicht jede Woche dasselbe in die Depots zu liefern.“ Derzeit wechseln sich Feldsalat, Kohl der verschiedensten Arten, Sauerkraut, rote Bete, Kartoffeln, Zwiebeln, Sellerie, Pastinaken und Möhren ab.

Von Annett Meinke