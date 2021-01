Boienhagen

Familie Muckel aus Boienhagen liebt Tiere. Große Hunde liegen ihr besonders am Herzen. Der eigene Hovawart-Berner Sennenhund-Mix mit Namen Balu ist acht Jahre alt. Regina Muckel, die ihr Gesicht nicht in der Öffentlichkeit zeigen mag, möchte sich gar nicht vorstellen, wie es ihr und ihrer Familie gehen würde, wenn Balu verlorenginge. „Wenn mir dann jemand meinen Liebling zurückbrächte, ich wüsste vor lauter Freude gar nicht, wie ich mich bedanken sollte.“

Vielleicht ist Familie Muckel aus Boienhagen aus diesem Grund ein wenig befremdet, über das, was kürzlich passierte. Es ist Freitag, der 15. Januar, früher Nachmittag, ein grauer, kalter, feuchter Wintertag. Regina Muckel ist mit ihrer Tochter Fenja im Auto unterwegs. Als die beiden Frauen nach Hause zurückkehren, aus Richtung Upahl kommend, fallen ihnen am Ortseingang Boienhagen zwei traurige Hundegestalten auf, die am Straßenrand nebeneinander hertrotten. „Ein Schäferhund und eine deutsche Dogge“, erzählt Regina Muckel. Die Hunde hätten erschöpft gewirkt.

Dieser Schäferhund wurde von Regina Muckel und ihrer Tochter Fenja in Boienhagen aufgegriffen. Er war aus der Gegend um Gadebusch entlaufen und gemeinsam mit einer Deutschen Dogge unterwegs. Quelle: privat

Ausreißer mit Futter abgelenkt

Dass sie irgendwo entlaufen sein mussten, ist beiden Frauen sofort klar. Langsam fahren sie an den Hunden vorbei, auf das Grundstück der Familie. Die Ausreißer folgen ihnen. Dass der Schäferhund und die Dogge offenbar schon eine Weile unterwegs waren, sagt Regina Muckel, merkte man auch daran, dass sie sofort zum Teich auf dem Grundstück liefen und gierig zu saufen anfingen. Anfangs sind die beiden Hunde misstrauisch. Nur langsam fassen sie Vertrauen zu den fremden Menschen. Wohl auch, weil Fenja Muckel eine Tüte mit Hundefutter aus dem Haus holt und die beiden Frauen damit beginnen, die Hunde zu füttern und zu beschäftigen.

Ein Anruf bei der Polizei ergibt, dass das Ordnungsamt zuständig ist. Nicht einfach an einem Freitagnachmittag, auch ohne Corona, dort noch jemanden zu erreichen.

Besitzer sucht auf Facebook-Portal „Vermisst/Gefunden-MV“ nach seinen Hunden

In der Zwischenzeit erreichen zwei Männer aus Upahl das Grundstück der Familie Muckel. Wie sich herausstellt, haben die beiden Herren die Hunde bereits am Donnerstag am Kindergarten in Rüting gesichtet und sind seitdem auf der Suche nach ihnen. „Sie hatten vielleicht ein wenig Sorge, sich den großen Hunden zu nähern und sie einzufangen“, sagt Regina Muckel. Die beiden Männer jedoch wissen, dass ein Hundebesitzer aus der Gegend um Gadebusch einen Tag zuvor eine Suchanzeige auf Facebook, auf dem Portal „Vermisste/Gefundene Tiere MV“, mit Fotos von den beiden Hunden und auch auf der Internetplattform Ebay aufgegeben hat.

Etwa eine Stunde später, nachdem einer der beiden Upahler ein Foto von den beiden Hunden samt Fundort auf dem Portal hochgeladen hat, erscheint ihr Besitzer. Ob er so wenig erfreut wirkte, weil die beiden Männer ihm Vorhaltungen machten, nicht genug auf seine Hunde aufgepasst zu haben, sagt Regina Muckel, weiß sie nicht. „Die Hunde liefen jedenfalls sofort zu ihm hin, als er mit dem Auto ankam. Er lud sie ein und wollte gerade losfahren, ohne ein Wort des Dankes zu sagen.“

Keine Angst vor großen Hunden

Doch einfach so wollten sich Regina und Fenja Muckel nicht abspeisen lassen. Sie hatten sich immerhin eine Stunde lang um die Hunde gekümmert, sie gefüttert und beschäftigt, und damit unter anderem Schlimmeres verhindert. Zum Beispiel einen Autounfall, der leicht aufgrund der frei laufenden Hunde hätte passieren können. Sie gingen zu dem Mann hin. „Der bekam darauf knapp ein ‚Danke‘ raus, bevor er losfuhr“, sagt Regina Muckel.

Dass Menschen, die sich nicht mit Hunden auskennen, Angst haben, sich frei laufender Hunde anzunehmen, versteht sie gut. Sie selbst aber passt immer auf, sagt sie. Und schreitet ein, wenn es notwendig ist, Tieren zu helfen. Mit oder ohne Dankeschön.

Von Annett Meinke