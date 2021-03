Seit Freitag sind in Grevesmühlen, Gadebusch und Wismar kostenlose Corona-Schnelltests möglich. In Sachen Impfen ist das DRK mit zwei mobilen Teams unterwegs. Und die haben reichlich zu tun. Wir haben den Termin im Kursaal in Boltenhagen begleitet.

Boltenhagen: So lief das Impfen von Lehrern und Erziehern am Sonnabend

