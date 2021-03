Boltenhagen: 100 Lehrer und Erzieher wurden am Sonnabend geimpft

Grevesmühlen/Boltenhagen

Der Auftakt der kostenlosen Corona-Schnelltests am Freitag in Grevesmühlen, Wismar und Gadebusch stieß auf große Nachfrage. Etliche Nordwestmecklenburger ließen sich dort testen. Wie Landrätin Kerstin Weiss betonte, „mussten wir als Landkreis reagieren nachdem die Bundesregierung versprochen hatte, genügend Tests zur Verfügung zu stellen und abzusehen war, dass es zu Verzögerungen kommen würde“. Zusammen mit dem DRK, den Johannitern und dem Malteser Hilfswerk wurden die Teststationen eingerichtet, die außer sonntags täglich geöffnet haben. In Grevesmühlen befindet sich das Testzentrum im Rot-Kreuz-Speicher in der August-Bebel-Straße. Mitarbeiter des DRK stehen dort bereit, um die Tests durchzuführen. Die „Kunden“ treten an das Fenster, dort nimmt eine Mitarbeiterin den Abstrich, kurz darauf gibt es das Ergebnis.

Zwei Impfteams sind kreisweit im Einsatz

DRK-Mitarbeiterin Diana Becker am Fenster des Rot-Kreuz-Speichers in Grevesmühlen, dort sind kostenlose Schnelltests möglich. Quelle: Prochnow

„Wir sorgen auf diese Weise auch dafür, dass die Abstrichzentren entlastet werden“, sagt Ekkehard Giewald, Chef des DRK-Kreisverbandes. Denn immer wieder würden dort Anfragen auf Testungen eingehen. Und weil in den Apotheken und Drogerien nach wie vor kaum Tests erhältlich sind, ist der Landkreis zusammen mit den freien Trägern eingesprungen. Neben dem Schnelltestzentrum und dem Abstrichzentrum am Ploggensee hält der DRK Kreisverband auch zwei mobile Impfteams vor, die seit einigen Tagen im Einsatz sind. Zum Auftakt wurden die Mitarbeiter der Diakonie in Grevesmühlen geimpft. Am Sonnabend waren die beiden Ärzte, Dr. Jens Peters und Dr. Hans-Jürgen Wehr, in Boltenhagen, um dort im Kur- und Festsaal, der extra für die Aktion hergerichtet wurde, Lehrer und Erzieher zu impfen. Rund 100 Männer und Frauen erhielten dort die erste Dosis AstraZeneca. Insgesamt wurden dabei Mitarbeiter aus sieben Einrichtungen aus dem Klützer Winkel sowie Grevesmühlen geimpft.

110 Personen beim Auftakt geimpft

Allein beim Auftakt bei der Diakonie wurden 110 Personen geimpft, seitdem steigt die Nachfrage nach den mobilen Teams und auch die Zahl der Einsätze. Am Freitag waren die Helfer und die Ärzte in den Wismarer Werkstätten, 235 Personen haben dort die Impfung erhalten. Im Betreuten Wohnen sowie in Senioreneinrichtungen in Klütz und Boltenhagen waren die DRK-Mitarbeiter ebenfalls. „Ab der kommenden Woche geht es dann richtig los“, so der DRK-Chef. Dann gibt es täglich Einsätze. „Unsere beiden Teams haben zu tun, und ja, die Impfung in Nordwestmecklenburg nimmt Fahrt auf.“ Dass es in den vergangenen Wochen nicht genügend Impfstoff gegeben habe, sei nunmal eine Tatsache. „Wir hätten schon früher anfangen können.“

Adressen und Öffnungszeiten der Schnelltest-Zentren Schnelltest-Zentren gibt es in Grevesmühlen im Rot-Kreuz-Speicher (August-Bebel-Straße 1), in Wismar in der Makthalle und am Markt in Gadebusch. Geöffnet sind Stationen montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Stationen sollen solange betrieben werden, bis genügend Selbsttests zur Verfügung stehen.

Dass freitags und sonnabends vor allem das Personal in Kitas und Schulen geimpft wird, hat übrigens einen einfachen Grund. Weil es bei AstraZeneca bisweilen zu Impfreaktionen des Immunsystems kommt, können die Männer und Frauen das Wochenende nutzen, um sich zu erholen. „So steht das Personal dann am Montag wieder zur Verfügung“, so Ekkehard Giewald.

Suche nach Personal setzt Grenzen

Dass die Impfteams überhaupt eingesetzt werden können, die Abstrichzentren, das DRK betreibt sowohl die Einrichtung am Ploggensee als auch am Klinikum in Wismar, arbeiten können und jetzt auch die Schnelltest-Zentren eröffnet werden konnte, war vor allem personell ein Kraftakt. „Wir haben alles mobilisiert, sowohl Ehren- als auch Hauptamt, was wir zur Verfügung haben.“ Auch ehemalige Mitarbeiter wurden wieder aktiviert. Dass die Helfer dafür eine Entschädigung erhalten, sei dabei hilfreich gewesen. „Aber, und auch das muss man einmal sagen, wir sind langsam an der Grenze des machbaren.“ Auch Ekkehard Giewald selbst ist mit den Impfteams unterwegs, um zu helfen. Der gelernte Rettungssanitäter hilft ebenso mit wie die übrigen Kollegen. „Das gehört dazu, vor allem in dieser Zeit.“

Von Michael Prochnow