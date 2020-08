Wahlkampf in Boltenhagen, das ist nichts für zartbesaitete Gemüter. Doch was Raphael Wardecki, seit über einem Jahr Bürgermeister des Ostseebades, erleben musste, das beschreibt er in seinem Buch. Die im Vorfeld der Wahl gestreuten Gerüchte waren schon ziemlich extrem. Hier die absurdesten Fälle noch einmal zum Nachlesen.