Boltenhagen

Das DRK-Testzentrum am Sportplatz befindet sich an der Sport & Freizeitanlage am Ortseingang Wichmannsdorf und hat montags bis sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet, sonntags von 10 bis 15 Uhr. Der kostenlose Test erfolgt ohne Termin. Eine Anmeldung ist über ein elektronisches Buchungssystem aber vorab möglich unter www.testzentren-mv.de.

Das zweite DRK-Testzentrum befindet sich im Ortsteil Tarnewitz neben dem Netto-Markt und ist ebenfalls montags bis sonnabends von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Auch hier erfolgt ein kostenloser Test ohne Termin. Eine Anmeldung über ein elektronisches Buchungssystem ist aber vorab möglich unter www.testzentren-mv.de.

Das Testzentrum der Apotheke Boltenhagen befindet sich im Festsaal neben der Grundschule, Klützer Straße 11. Dazu kann man sich im Internet unter www.testzentrum-boltenhagen.de anmelden oder ohne Anmeldung vorbeikommen. Für Anfragen ist das Testzentrum unter der Telefonnummer 0151/50349764 und per E-Mail unter schnelltest@apotheke-boltenhagen.de zu erreichen. Geöffnet ist Montag bis Samstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.

Das Testzentrum in der Veranstaltungsscheune Weiße Wiek wird vom Dorfhotel betrieben und befindet sich in der Mecklenburger Allee 1. Dort wird Montag bis Freitag 13 bis 19 Uhr getestet sowie Samstag und Sonntag 11 bis 14 Uhr. Auch hier sind die Tests kostenlos.

Ein fünftes Testzentrum gibt es an der Camping- und Ferienanlage Regenbogen in Boltenhagen, Ostseeallee 54. Ein Test ist hier montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr ohne Termin möglich.

Von Michael Prochnow