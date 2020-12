Boltenhagen

Sie waren eine der wenigen Schandflecke direkt an der Ostseeallee: die Ruinen der ehemaligen Zelt-Kaufhalle und des früheren Getränkestützpunktes in Boltenhagen. Bereits kurz nach der Wende sind die Betriebe geschlossen worden. Im Dezember 2010 standen sie immer noch leer und verfielen zusehends.

Die OZ berichtete am 15. Dezember jenes Jahres, dass es nach mehreren Versuchen, dort einen Lebensmittelmarkt zu bauen, eine neue Zukunftsvision für das Gelände gab: Aus einer Bauausschusssitzung heraus berichtete die OZ von einem Interessenten, der dort eine Gaststätte sowie einige kleine Läden bauen wollte. Aufgezählt wurden ein Backshop, ein Bistro, ein Souvenirladen und ein Friseur.

59 Einzelhandelsbetriebe in Boltenhagen

Bis dato hatte es mehrere Versuche gegeben, den Schandfleck zu beseitigen: Zur Erinnerung: Im September 2007 hat Oliver Ohm von der BBE Unternehmensberatung GmbH ein Einzelhandelsgutachten für Boltenhagen erstellt. Sein Ergebnis lautete damals, dass das Ostseebad durchaus noch eine größere Einkaufsmöglichkeit verträgt – allerdings nur im östlichen Teil der Gemeinde und nicht größer als etwa 800 Quadratmeter. Die bestehenden Geschäfte müssten zwar etwa fünf bis zehn Prozent weniger Umsatz hinnehmen, würden damit aber leben können, so Ohm. Nach seinen Recherchen haben zum damaligen Zeitpunkt 59 Einzelhandelsbetriebe in Boltenhagen eine Gesamtverkaufsfläche von 5000 Quadratmetern vorgehalten. Die konzentrierten sich vor allem in zwei Zentren: im Ortskern und an der Klützer Straße.

Das Kaufkraftpotenzial lag 2007 mit 12,4 Millionen Euro etwas höher als der Bundesdurchschnitt. Ungefähr 4,6 Millionen Euro würden für Nahrungs- und Genussmittel ausgegeben werden und zwei Millionen für Kleidung und Wäsche, so Unternehmensberater Oliver Ohm.

Heute sind auf dem viel diskutierten Gelände am Campingplatz unter anderem das Bistro Sommerlaune und ein Frischemarkt zu finden.

Von Jana Franke