In der Rubrik „Vor zehn Jahren“ stellen wir Ereignisse vor, über die OZ-Redakteure in der Grevesmühlener Ausgabe berichteten. Heute blicken wir auf den 3. März 2011 zurück, als Hausbesitzern Am Reek in Boltenhagen die illegale Vermietung von Ferienwohnungen endgültig verboten wurde.