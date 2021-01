Boltenhagen

Es ist so weit: Das Pflegeheim „Haus Sonnengarten“ in Boltenhagen ist fertig gebaut und am Montag, 1. Februar, ziehen die ersten Bewohner der Einrichtung ein. In der Corona-Pandemie ist dafür noch mehr Organisation notwendig. 90 Senioren und ihre Angehörigen können nicht alle gleichzeitig ankommen und sich in den Fluren verteilen.

„Es werden jetzt zur Eröffnung und in den folgenden Tagen noch nicht alle 90 Plätze belegt“, sagt Pflegeheimleiterin Pamela Ahrenholz. Etwa ein Drittel der Zimmer werden aber jetzt bezogen. „Dafür haben wir mit den Bewohnern und deren Angehörigen Zeiten zum Einzug vereinbart“, sagt sie. Etwa zwei Stunden sind für jeden Senior vorgesehen, damit das Zimmer eingeräumt und alles eingerichtet werden kann. „Wir wollen uns auch die nötige Zeit für die Gespräche mit den Verwandten nehmen und sie über alles informieren“, sagt Pamela Ahrenholz.

Hygienekonzept bestimmt Eröffnungstag

Die Bewohner des Heims müssen vor ihrem Einzug einen Corona-Test machen lassen und auch deren Angehörige brauchen beim Einzug einen Schnelltest, der in der Einrichtung gemacht wird. Danach gehen sie mit ihren Verwandten in deren Einzelzimmer. Die ersten Anmeldungen oder Reservierungen für einen Pflegeplatz im „Haus Sonnengarten“ gab es schon, als die Planungen 2016 in Boltenhagen begonnen wurden.

In der Pflegeeinrichtung gibt es fünf Wohngruppen, von denen eine für Menschen mit Demenzerkrankung vorgesehen ist. Während vier Wohngruppen im Ostseebad bekannte Namen wie „Weiße Wiek“, „Kurpark“, „Seebrücke“ und „Steilküste“ haben, heißt die Wohneinheit für 18 Senioren mit Demenz „Zum Anker“. „Das symbolisiert den Halt, die Sicherheit und Geborgenheit, die wir den Bewohnern dort besonders bieten. Mit der früheren Kegelbahn hat das nichts zu tun“, sagt Pamela Ahrenholz.

Erdgeschoss mit großem Garten für Demenzpatienten

Diese Wohngruppe ist bewusst im Erdgeschoss eingerichtet. Dort gibt es einen direkten Zugang zum Außengelände mit großer Terrasse und frisch angesäten Wiesen. „Dieser Teil des Außenbereichs ist mit einem Zaun gesichert. Hier können sich die Bewohner mit Demenz bewegen und sind nicht abgeschottet. Das ist uns wichtig“, sagt Ahrenholz.

Fünf Wohngruppen mit Einzelzimmern bietet das neue Pflegeheim. Die Gruppe „Zum Anker“ ist für Bewohner mit Demenz. Quelle: Malte Behnk

Für Bewohner mit Demenz gibt es eine eigene Wohngruppe mit einem großen Außenbereich. Quelle: Malte Behnk

So viel wie möglich selber machen

Jede der Wohngruppen hat einen Gemeinschaftsbereich mit Küche. „Da können die Bewohner auch selber Abendbrot oder Zwischenmahlzeiten zubereiten. Die Hauptmahlzeiten kommen aber aus unserer eigenen Küche hier im Haus“, sagt Pamela Ahrenholz. „Sie sollen in der Gemeinschaft so viel wie möglich noch alleine machen. Dafür werden sie auch rund um die Uhr betreut und haben Ansprechpartner“, ergänzt Pflegedienstleiterin Sandra Mahmutovic.

Daten und Kontakt Das Pflegeheim „Haus Sonnengarten“ wird von der Kranken- und Altenpflege Geißler GmbH betrieben. Sie hat auch das Pflegeheim „Haus Seestern“ in Wismar. Geplant wurde das Pflegeheim schon seit 2016. Es bietet 90 Plätze in Einzelzimmern. 18 der Pflegeplätze sind Bewohnern mit Demenzerkrankung vorbehalten. Für einen Platz im „Haus Sonnengarten“ müssen Bewohner einen monatlichen Eigenanteil von 1900 Euro zahlen. Kontakt zur Einrichtung gibt es ab Montag telefonisch unter 038825/27150 oder über das „Haus Seestern“ in Wismar unter 03841/30311222. Auf der Internetseite www.pflegeheim-sonnengarten.de gibt es die Möglichkeit, sich auf noch freie Stellen in der Einrichtung zu bewerben oder eine Anfrage auf einen Betreuungsplatz zu stellen.

Wohnen direkt am Meer

Viele künftige Bewohner des Pflegeheims kommen aus der näheren Region und haben „Haus Sonnengarten“ deswegen ausgesucht. „Einige ziehen auch aus anderen Einrichtungen hierher um, weil das Haus neu gebaut ist. Außerdem ist da der Punkt, dass man hier direkt am Meer wohnt“, berichtet Ahrenholz. Die Nähe zur Ostsee und die Umgebung mit Wald und Wiesen wird im Pflegeheim immer eine Rolle spielen. „Das wird ein Teil unseres Betreuungskonzepts sein“, sagt Sandra Mahmutovic.

Kosten mit 1900 Euro im Durchschnitt

Die 90 Einzelzimmer haben eine Standardausstattung, die mit einem Sessel und Bildern von Bewohnern ergänzt werden kann. Quelle: Pamela Ahrenholz

Auch die Kosten für einen Platz in dem Pflegeheim könnten eine Rolle gespielt haben. Der Eigenanteil der Bewohner beträgt etwa 1900 Euro. Damit liegt das Haus etwa im Durchschnitt. In Grevesmühlen, Klütz und Schönberg werden zwischen 1740 und knapp 2400 Euro in unterschiedlichen Pflegeheimen verlangt. „Wir wollen für alle da sein“, betont Ahrenholz.

Dass die Eröffnung am 1. Februar ohne Feier und sehr strukturiert ablaufen muss, finden Pamela Ahrenholz und Sandra Mahmutovic schade. Sie hätten auch den Boltenhagenern gerne das Haus gezeigt. „Wenn die Situation mit Corona lockerer wird, werden wir einen Tag der offenen Tür machen“, sagt Ahrenholz, ohne zu wissen, wann das sein kann.

Gerne hätte sie sich auch schon bei Ärzten in Boltenhagen vorgestellt, die auch künftig zu Hausbesuchen ins Pflegeheim kommen werden. „Jeder kann ja seinen Hausarzt behalten, wenn er hier ist“, sagt die Einrichtungsleiterin. „Wegen der Corona-Bestimmungenhabe ich aber auf solche Besuche verzichtet“, erklärt sie. Ebenso hofft sie, bald Kontakt zu den Seniorenvereinen und dem Seniorenbeirat zu bekommen.

Von Malte Behnk