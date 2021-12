Boltenhagen: Am Silvesterabend Bernstein mit Schwarzlicht suchen

Boltenhagen

In der Dunkelheit lässt sich Bernstein relativ leicht am Strand entdecken. Dazu nutzt man Lampen mit UV-Licht, in dem der Bernstein fast weiß leuchtet.

Am Silvesterabend, 31. Dezember, erklären Fachleute vom Geopark Nordisches Steinreich, wie das funktioniert. Ein sehr wichtiger Hinweis: Wer jetzt im Winter allein Bernsteine sucht, sollte darauf achten, sie nicht in die Hosentasche zu stecken.

Auch wenn es viel wahrscheinlicher ist einen tödlichen Autounfall auf der Fahrt zum Strand zu erleiden, so könnte man doch auch auf Phosphor aus alten Brandbomben stoßen. Dieser entzündet sich selbständig, sobald er warm und trocken wird.

Auch das erfährt man bei der Exkursionen am Strand von Boltenhagen. Anmeldung und eine genaue Anfahrtsbeschreibung unter tickets.geopark-nordisches-steinreich.de. Die Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Die Teilnahme an der Schwarzlichtexkursion am Strand kostet pro Person 15 Euro.

Von Malte Behnk