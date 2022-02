Boltenhagen: Andreas Pasternack spielt im Trio zum Frauentag

Boltenhagen

Das Trio um den beliebten Saxophonisten Andreas Pasternack kommt am 8. März ins Ostseebad Boltenhagen. Zum Internationalen Frauentag bieten die Musiker ein schwungvolles Konzert im Festsaal, Klützer Straße 11. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik zum Mitswingen, Mitklatschen und Mitsingen, die an diesem Tag besonders den Frauen gewidmet ist.

Pasternack musiziert, singt und moderiert

Auf jazzige Klänge, die Freiraum für Kreativität und Improvisation bieten, folgen beim Konzert in Boltenhagen eigene Bearbeitungen beliebter Oldies, deutscher Kultschlager und internationaler Hits, exzellent und leidenschaftlich musiziert von Saxophonist und Sänger Andreas Pasternack und seinen beiden Mit-Musikern. Auf humorvolle und charmante Weise präsentieren sie Jazz, Swing und jede Menge musikalischer Überraschungen. Der Abend ist nicht ausschließlich für Frauen gedacht. Auch Männer sind im Publikum gerne gesehen.

Karten ab 16. Februar im Kurhaus

Eintrittskarten für das Konzert am Internationalen Frauentag gibt es ab 16. Februar in der Kurverwaltung Boltenhagen an der Ostseeallee. Eine Reservierung ist auch telefonisch unter 0176 / 25 718 825 möglich. Der Eintritt kostet 23 Euro, für Inhaber einer Kurkarte 21 Euro.

Rostocker Kulturpreis 2007

Schon als Kind beschloss Andreas Pasternack, Saxofon zu spielen. Geboren wurde er 1964 in Bad Muskau bei Cottbus. Die Armeezeit brachte ihn nach Rostock. Nach dem Studium an der Berliner Musikhochschule „Hanns Eisler“ siedelte er sich endgültig in der Hansestadt an, wo er bis heute mit seiner Frau lebt. 2007 wurde Pasternack mit dem Kulturpreis der Hansestadt Rostock ausgezeichnet und ist über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus als „Mister Swing“ bekannt.

Von Malte Behnk