Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Am heutigen Sonnabend (17. Juli) gibt es im und am Kurpark in Boltenhagen spektakuläre Artistik und viele andere Aktionen zu bestaunen. Wann es losgeht, und wie lange es dauert, das erfahren Sie hier. Einen Vorgeschmack sehen Sie dazu in der Bildergalerie.