Boltenhagen

Elena Sudmann wurde das Talent zur Gastgeberin zwar nicht in die Wiege, wohl aber in den Laufstall gelegt. „Seit ich acht Wochen alt war, habe ich meine Mutter in ihr Café begleitet und dort im Laufstall gespielt, später – wenn ich nach der Schule erschöpft war – habe ich mich auf dem Sofa im Café ausgeruht“, erinnert sich die 21-Jährige an ihre Kindheit und Jugend im Boltenhagener Café Pralinchen.

Schon früh begann sie, in der Küche mitzutun, zunächst nur beim Geschirrspülen, später durfte sie Mürbeteig mit Schokolade bestreichen. Und jetzt ist sie Deutschlands beste Hotelfachfrau.

Elena hat die Gastronomie im Blut

„Die Mutter selbst Hotelfachfrau, der Vater Koch, Elena hat die Gastronomie einfach im Blut und weiß, worauf sie sich einlässt“, sagt ihre Lehrherrin, Hoteldirektorin Miriam Meurer. „Aber das ist es nicht allein, sie hat auch einen ganz besonderen Ehrgeiz, ist blitzgescheit und zielstrebig.“ Natürlich sei eine gute Ausbildung wichtig, aber die „Freude an der Dienstleistung, die Freude daran, Gastgeber zu sein, das hat man in der Persönlichkeit“, erklärt die Chefin des Iberotels Boltenhagen, wo Elena ihre Ausbildung abgeschlossen hat.

Elena Sudmann mit ihren stolzen Eltern Quelle: Annabelle von Bernstorff

Ein Auge für die Bedürfnisse der Gäste haben

Wer Elena bei der Arbeit zuschaut, bemerkt sofort: Hier hat nicht nur eine alles im Griff, hier kann jemand die Gedanken seiner Gäste lesen. Sie bemerkt nicht nur jeden suchenden Blick des Gastes sofort, sondern sie weiß auch schon, was der Gast braucht, bevor er es überhaupt ausgesprochen hat. In meinem Fall ein Schälchen, um den Teebeutel nach dem Ziehen abzulegen.

„Es macht mir Freude, ein Auge für die Bedürfnisse der Gäste zu haben“, lacht sie, angesprochen auf das Geheimnis ihres Erfolges. „Manche Gäste sind ja auch schüchtern, da darf man keine Frage stellen, auf die der Gast nur mit Ja oder Nein antworten kann.“ Sie versucht, dem Gast zu entlocken, was er wirklich braucht, fragt nicht: „Ist es recht so?“ Sondern eher: „Was kann ich noch für Sie tun?“

Bundesbeste Hotelfachfrau Von circa 6500 Auszubildenden im Hotelfach bundesweit machte Elena Sudmann aus Boltenhagen den besten Abschluss. „Eine bravouröse Leistung! Spitzenleistung verdient Spitzenlob“, erklärte IHK-Präsident Matthias Belke stolz und dankte auch dem Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule für die Unterstützung unter diesen schwierigen Bedingungen. „Elena Sudmann ist ein Leuchtturm in diesen dunklen Zeiten für das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern“ ergänzte DEHOGA-Präsident Lars Schwarz, der extra zum Gratulieren angereist war.

Ihre Mission im Hotel umschreibt sie ganz wunderbar: „Meine Arbeit sorgt dafür, dass Sie sich eine Auszeit nehmen können und ich Ihnen diese so schön gestalten kann, dass Sie glücklich nach Hause gehen.“ Dazu gehöre auch ein wenig Feingefühl: Mancher Gast möchte allein gelassen werden, während der andere gern angeregt plaudern möchte.

Der sogenannte F&B-Bereich, also Essen und Trinken, macht ihr zwar die meiste Freude, aber als angehende Hotelfachfrau musste sie alle Stationen des Hauses durchlaufen. Ihre Ausbildung, die aufgrund ihrer Erfahrung in der Gastronomie von drei auf zwei Jahre verkürzt werden konnte, absolvierte sie in der Reservierung, an der Rezeption, im Housekeeping, in der Küche, im Restaurant, in der Buchhaltung und im Marketing.

Löcher in den Bauch gefragt

„Ich habe alle Kollegen und den Abteilungsleitern Löcher in den Bauch gefragt“, erzählt Elena von ihren verschiedenen Ausbildungsstationen. Deshalb habe sie für die Prüfung am Ende gar nicht so viel pauken müssen. Als das Hotel während der Lockdowns habe schließen müssen, hat Hoteldirektorin Meurer kurzerhand die Bernsteinlounge in der Weißen Wiek in ein praktisches Klassenzimmer umfunktioniert, um ihre Schützlinge weiter auszubilden.

Neben Elena Sudmann wurde auch Miriam Meurer (r.) als Leiterin des Ausbildungsbetriebs von der IHK geehrt. IHK-Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach (l.) und IHK-Präsident Matthias Belk überreichten die Urkunden. Quelle: Annabelle von Bernstorff

Prüfer wollen einen aufs Glatteis führen

Geprüft wurde Elena noch vor der Wiedereröffnung im Sommer diesen Jahres. In der theoretischen Prüfung musste sie neben allgemeinen Aufgaben aus den Bereichen Marketing, Sozialkunde und Arbeitsrecht unter anderem ein Menü mit korrespondierenden Weinen erstellen und eine Reklamation abwickeln. Im praktischen Teil musste eine Rechnung mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen gebucht und ein Herbst-Spezial mit Übernachtung und Festessen arrangiert werden. „Die Prüfer haben immer wieder versucht, mich aus der Reserve zu locken und aufs Glatteis zu führen“, berichtet Elena. Ohne Erfolg – „ich habe von mir aus einfach so viel gesagt, dass keine Nachfragen mehr offen waren.“

Zum Abschluss werden die Auszubildenden entweder im Restaurant oder auf der Etage geprüft. Elena sollte einen Zimmer-Check in einem stillgelegten Hotel in Wismar demonstrieren. „Da braucht man dann schon Fantasie“, lacht Elena „wenn man den Prüfern sagt, hier auf dem Fernseher – den es in dem Zimmer gar nicht gibt – würde ich noch mal staubwischen.“ Oder einen imaginären Telefonhörer auf Sauberkeit überprüft. Elena hat offensichtlich mit Bravour alle vorhandenen wie imaginären Geräte auf Fingerabdrücke, Staub oder Klebspuren untersucht, den ordnungsgemäßen Zustand von Bett und Bad überprüft und auch die von den Prüfern versteckte Fundsache gefunden und ordnungsgemäß behandelt.

Arbeiten, wenn andere freihaben

Welchen Rat hat Deutschlands beste Hotelfachfrau für andere? „Man muss Freude bei der Arbeit haben und auch aus sich herauskommen können, von sich aus auf Gäste und Kollegen zugehen können.“ Auch die Arbeitszeiten sollten einen nicht schrecken, ergänzt Hotelchefin Meurer: „In Hotel und Gastronomie wird gearbeitet, wenn andere freihaben: abends, am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien.“ Es sei wichtig, dass man sich vor Antritt der Ausbildung darüber im Klaren ist. Elena Sudmann schreckt das nicht. „Bei uns wurde schon immer die Familienzeit nach der Arbeitszeit geplant, zur Not wurde Ostern auch schon mal einen Tag vorher gefeiert.“

Herrlich pragmatisch ist sie auch bei ihrer weiteren Zukunftsgestaltung. Sie träumt nicht vom Adlon in Berlin oder dem Ritz in Paris, sondern will vor allem weiter Spaß an der Arbeit haben. „Vielleicht habe ich da eine verdrehte Vorstellung, dass man im Nobelhotel verkrampft auf jede Kleinigkeit achten muss.“ Wenn es zu „hochgestochen“ sei, hätte sie Angst, dass einem darüber „die Freude vergeht“.

Ziele hat sie sich natürlich trotzdem gesteckt: Viele verschiedene Betriebe kennenlernen, den Ausbilderschein machen, ein berufsbegleitendes Studium der Hotel- und Gastronomiebetriebswirtschaft und dann natürlich Fortbildungen, zum Beispiel in Finanzen- und Buchhaltung sowie als Barkeeper.

Und dann möchte sie eines Tages in Papas Fußstapfen treten und auf einem Kreuzfahrtschiff anheuern. Seine Erinnerungen an diese Zeit hat der Koch, der mittlerweile als Berufsschullehrer für Köche arbeitet, in einem Tagebuch festgehalten, das Elena schon seit Kindertagen immer wieder gern gelesen hat. „Und wenn ich dann irgendwann Heimweh kriege, übernehme ich das Café meiner Mama.“

Von Annabelle von Bernstorff