Boltenhagen: Ausbau von ländlichen Wegen dauert länger

Boltenhagen

Die meisten Straßen im Ostseebad Boltenhagen sind in einem guten zustand. Es gibt aber ländliche Wege ohne Asphaltierung, die immer wieder ausgebessert werden müssen und wo sich Anwohner einen festeren Ausbau wünschen. Konkret geht es um die Strecke vom Ortsteil Redewisch zum benachbarten Niederklütz und den weg von der Landesstraße bei der Sport- und Freizeitanlage nach Wichmannsdorf-Ausbau.

Bauamtsleiterin Maria Schultz erklärte dem Bauausschuss in Boltenhagen, dass beide Wege nicht kurzfristig ausgebaut werden können. „Für den Weg nach Wichmannsdorf-Ausbau können noch bis zum 31. August Fördermittel beantragt werden. Das werden wir machen“, sagte sie. Erst danach werde klar, wie ein Ausbau finanziert werden kann.

Ebenfalls am Geld, allerdings an der schlechten Finanzsituation der Stadt Klütz, hängt der Ausbau des Weges von Redewisch nach Niederklütz, der seit Jahren gewünscht wird. „Wir haben da bei der zuständigen Förderstelle vorgesprochen“, sagte Maria Schultz. „Die möchten aber, dass sich auch Klütz an dem Ausbau beteiligt, damit nicht mitten drin ein Bruch ist. Die Stadt Klütz hat aber nicht die finanziellen Mittel und hofft außerdem auf eine weitere Umgehungsstraße“, so Maria Schultz.

Von Malte Behnk