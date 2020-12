Boltenhagen

Illegal vermietete Ferienwohnungen in Gebieten, die eigentlich für reines Wohnen der Bevölkerung gedacht sind, beschäftigen die Gemeinde Boltenhagen schon seit Jahren. Ein neues Baugebiet für Wohnungen wurde sogar zunächst von der Landesraumplanung abgelehnt, mit der Begründung, das Ostseebad solle erst die illegalen Ferienwohnungen in Wohnraum umwandeln.

Auch wenn dieser Punkt bereits geklärt ist und die Planungen für das Wohngebiet bei Wichmannsdorf weiter laufen, wurde im September 2019 ein spezieller Ausschuss gegründet, der sich seitdem nur damit beschäftigt, illegale Ferienwohnungen zu finden.

Anzeige

Ausschuss leistet Puzzlearbeit

„Wir machen viel Puzzlearbeit, um die anderen Ausschüsse zu entlasten“, sagt Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg ( CDU), der den Sonderausschuss leitet. „Wir überprüfen Gebiet für Gebiet in der Gemeinde, ob die Gebäude dort rechtmäßig genutzt werden oder nicht. Das läuft straßenweise oder wir beschäftigen uns eine Sitzung lang auch nur mit einem Wohnblock“, sagt Schmiedeberg. „Dabei haben wir Mehrfamilienhäuser gefunden, in denen fast niemand fest wohnt.“

Teilweise würden die vielen Fenster mit geschlossenen Jalousien auffallen. In Absprache mit der Amtsverwaltung werden die Besitzer der Wohnungen dann beim Landkreis angezeigt, der die illegale Nutzung dann verbietet.

Lesen Sie auch

Landkreis soll öfter bestrafen

Der Landkreis ist ohnehin die Behörde, die für die Kontrolle beziehungsweise die Bestrafung illegaler Nutzung zuständig ist. „Bisher ist es aber eher so gelaufen, dass Betreiber einer illegalen Ferienwohnung aus der Nachbarschaft angezeigt wurden“, so Schmiedeberg. Da sei der Landkreis dann auch nur sporadisch aktiv geworden, hatte aber auch schon diverse Ferienwohnungen verboten. Jetzt soll er über den Sonderausschuss noch häufiger in Aktion treten.

„Wir besprechen mit der Amtsverwaltung, welche Gebiete wir überprüfen wollen“, erklärt Christian Schmiedeberg den Ablauf der Sitzungen. „Das Amt liefert uns dann Daten über den Eigentümer und gemeldete Bewohner sowie darüber, was in der Baugenehmigung zur vorgegebenen Nutzung steht.“ Dann wird überprüft, ob vermeintliche illegale Ferienwohnungen im Internet zur Miete angeboten werden oder ob es andere Hinweise gibt, die zur Anzeige beim Landkreis führen.

Hauptwohngebiete sind gefährdet

„Damit soll auch erreicht werden, dass künftig niemand auf die Idee kommt, in einem reinen Wohngebiet eine Ferienwohnung zu vermieten“, sagt Schmiedeberg. Bei untergeordneten Ferienwohnungen in Einzelhäusern will die Gemeinde weiterhin Ausnahmen machen, da diese Form der Ferienvermietung im so genannten „Sachsenkeller“ im Ostseebad Tradition hat. „Der Vermieter muss dann aber vor Ort sein und sich um seine Gäste kümmern“, so Schmiedeberg.

Es gebe aber laut Schmiedeberg Bereiche, wie den Steiluferring im Ortsteil Redewisch, in dem Ferienwohnungen überhand nehmen. Außerdem sieht er Hauptwohngebiete um Friedrich-Engels- und August-Bebel-Straße gefährdet, weil dort auch Ferienwohnungen aufgetaucht waren.

Die Gemeinde Boltenhagen sorgt sich um die reinen Wohnquartiere im Ort. Sie sollen gesichert werden. Es dürfen nicht zu viele Ferienwohnungen angeboten werden. Quelle: Malte Behnk

„Vorrangig haben wir uns deswegen bisher mit den Gebieten beschäftigt, in denen es Mehrfamilienhäuser gibt“, sagt Christian Schmiedeberg. „Wir glauben, dass dort am meisten Wohnraum geschaffen werden kann.“ Darum geht es unter anderem bei der Arbeit des Ausschusses. Bisher an Urlauber vermietete Wohnungen sollen fest vermietet werden, ohne dass bei Neubauten zusätzlich Flächen versiegelt werden.

Hotels, Klinik und Pflegeheim suchen Personal

Dennoch braucht Boltenhagen auch neuen Wohnraum. Das neue Pflegeheim, das im nächsten Jahr eröffnet, die Erweiterung der Strandklinik und neue Hotels benötigen zusätzliche Arbeitskräfte, die bestenfalls auch in Boltenhagen eine Wohnung finden. Das Ostseebad hat etwa 2500 Einwohner und so gut wie keinen leer stehenden Wohnraum. Dafür gibt es etwa 10 000 Urlauberbetten von denen sich etwa 60 Prozent in Ferienwohnungen oder -häusern befinden.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Fünfköpfiges Gremium

Der Sonderausschuss Ferienwohnen besteht aus Christian Schmiedeberg ( CDU), Ekkehard Giewald ( SPD), Dieter Dunkelmann ( CDU), Angelika Sagemann (Grüne) und Günther Stadler (Grüne). An den nichtöffentlichen Sitzungen nehmen in der Regel Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) und eine Vertreterin der Kurverwaltung teil.

Von Malte Behnk