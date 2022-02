Boltenhagen

Die Abholzungen, vor allem von großen Bäumen, auf dem Ruinengelände in Tarnewitz ärgern einige Bewohner und Besucher des Ostseebads Boltenhagen. Außerdem gehen bei den Ämtern Beschwerden über eine Rodung im Dünenbereich ein, direkt hinter der Baustelle für ein Hotel, das auf dem Ruinengelände gebaut wird.

Rodung im Auftrag des Stalu

Im Dünenbereich, direkt vor dem Beginn des Naturschutzgebiets „Tarnewitzer Huk“ wurden bereits im Januar Kiefern, große Sträucher und andere Pflanzen entfernt, die in dem Bereich der Düne nicht wachsen dürfen. Sie beeinträchtigen sonst den Hochwasserschutz. „Die Rodung wurde im Rahmen regelmäßig notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im Auftrag des für den Küstenschutz zuständigen Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Westmecklenburg durchgeführt“, teilt das Landwirtschaftsministerium auf Anfrage mit. Auch dort sind Beschwerden aus Boltenhagen gelandet.

Küstenschutz steht über Naturschutz

„Für viele Bewohner und auch ,grün‘ denkende Menschen ist es eventuell erschreckend anzusehen, dass teilweise viele Pflanzen in der Düne gerodet werden“, sagt Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Die Grünen). „Aber der Küstenschutz steht über dem Naturschutz.“

Dünen schützen vor Überflutung

Für die Funktion der Düne bei Eintritt von Sturmfluten ist die Art des Bewuchses entscheidend. „Die Dünen sind im Wesentlichen künstliche Bauwerke aus Sand. Der Sand wird bei Sturmfluten, die mit hohen Wasserständen und Seegang einhergehen, planmäßig abgetragen und in den Bereich von Strand und Vorstrand transportiert. Das ‚Querprofil‘ von Vorstrand, Strand und Düne passt sich also den Belastungen an und dadurch entsteht ein wirksamer Schutz vor Überflutung“, informiert das Landwirtschaftsministerium, zu dem die staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt gehören, die sich um den Küstenschutz kümmern.

Bäume und Wurzeln verstärken Ausspülung

Eine Landesküstenschutzdüne ist als Vollschutzdüne in drei Teile aufgebaut – seeseitiger Verschleißteil, Reserveteil, der bei schweren Sturmfluten vollständig abgetragen wird und Sicherheitsteil, der auch bei Eintritt der Bemessungssturmflut erhalten bleibt. Im östlichen Teil Boltenhagens wird der Sicherheitsteil durch den Deich beziehungsweise das Deckwerk gebildet. Bäume, Wurzeln oder starre Bauwerke (wie z.B. Gründungen) können im Bereich vom Reserveteil oder gar Verschleißteil nicht zugelassen werden, da durch diese Objekte bei Sturmfluten Kolke entstehen und punktuell Sand schneller abgetragen werden kann. Daher sind weder größere Pflanzen noch Bauwerke mit den Anforderungen des Küstenschutzes vereinbar. Für den Bau der Dünenpromenade in Boltenhagen gab es bestimmte Voraussetzungen, die auch im Zusammenhang mit dem Küstenschutz erfüllt wurden.

Rückschnitt erfolgt regelmäßig

Die Ausbreitung von schnell wachsenden Pflanzen, wie Kiefern oder Pappeln kann nicht grundsätzlich verhindert werden. Ein Rückschnitt bis hin zur vollständigen Beseitigung des Bewuchses aus der Düne erfolgt durch das zuständige Stalu jeweils schrittweise und mit gewissem Zeitabstand. Darüber hinaus werden forst- und naturschutzrechtliche Randbedingungen zum Beseitigen von Bäumen und Sträuchern berücksichtigt. „Die Maßnahme an Boltenhagens Düne dient auch den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege und ist mit dem FFH-Gebietsmanagement bei der Fachbehörde für Naturschutz und der zuständigen Naturschutzbehörde, dem Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg, abgestimmt“, teilt das Landwirtschaftsministerium mit. Auch örtliche Naturschutzvereinigungen hatten diese Gehölzentnahmemaßnahme im Bereich der Düne angeregt.

