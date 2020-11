Boltenhagen

Gute Nachrichten für die Strandkorbvermieter im Ostseebad Boltenhagen: Der Bauantrag für ihre Hütten auf der neuen Dünenpromenade ist jetzt beim Landkreis eingereicht worden. Wenn die Genehmigung erteilt wird, könnten die Häuschen, die sie für ihre Vermietung brauchen, vor Beginn der Strandsaison 2021 fertig sein.

Rettungstürme dürfen auf Seeseite

Das berichtete Gerhard Rappen, der Sonderbeauftragte für den Bau der Dünenpromenade, am Dienstagabend in der Sitzung des Bauausschusses in Boltenhagen. Dort informierte er auch darüber, dass vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) die Nachricht eingegangen ist, dass fünf der sechs geplanten Rettungstürme für die DLRG seeseitig der neuen Promenade gebaut werden dürfen. Auch dafür muss noch ein Bauantrag beim Landkreis gestellt werden.

Zur Saison könnten Bauten auf Promenade stehen

„Wenn der Auftrag für den Bau der Gebäude im Dezember ausgelöst werden kann, würde voraussichtlich ab März mit dem Bau der Strandhütten begonnen“, sagte Rappen im Ausschuss. Bis Ende April könnten sie dann fertig sein. Die Rettungstürme der DLRG würden im Anschluss folgen.

Telefon- und Wasseranschluss für DLRG

Nach dem Willen der Lokalpolitiker werden auch alle Rettungstürme mit einem Telefon- beziehungsweise Internetanschluss ausgestattet. Ebenso ist ein Anschluss an Trinkwasser- und Schmutzwasserleitungen vorgesehen. Auch dafür kann es noch einmal Fördermittel geben.

Zwölf Pfähle werden gezogen

Allerdings besteht das Stalu darauf, dass die zwölf bereits für die Rettungstürme in die Düne gerammten Pfähle komplett entfernt werden. Wie teuer das Ziehen der Stahlrohre sein wird, steht noch nicht fest. Für das Anheben des vorderen Bereichs der Seebrücke um 40 Zentimeter hat das Wirtschaftsministerium der Gemeinde weitere Fördermittel zugesagt. Daher kann mit der Planung dafür begonnen werden.

Weitere Genehmigungen erwartet

Auf den Weg gebracht wird auch der Bau der Zuwegungen zur Dünenpromenade an den Strandaufgängen. Für einen behindertengerechten Aufgang am Strandzugang 3 bei der Lesehalle wird eine Genehmigung des Stalu erwartet.

