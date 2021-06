2021 öffnet die Strandlounge neben der Seebrücke in Boltenhagen wieder. Zudem gibt es künftig Planungssicherheit für den Standort. Und auch für das beliebteste Fotomotiv des Ostseebades, den Fischereisteg, gab es eine wichtige Entscheidung.

Die Strandlounge von Detlef Krüger neben der Seebrücke in Boltenhagen war in den vergangenen Jahren ein Besuchermagnet. Archivbild von 2017. Auch im Sommer 2020 konnten Urlauber am Strand Samba tanzen und Cocktails genießen. Ähnliches ist für 2021 geplant. Quelle: Markus Tiemann, Malte Behnk