Boltenhagen

Die Nächte werden wieder länger und das ist genau die Zeit in der man mit UV Licht ganz besondere Entdeckungen am Ostseestrand machen kann. Am Freitag, den 27. August, kann man in Boltenhagen einen ganzen Tag lang etwas von Bernstein und richtigen Gesteinen erfahren. Von 16 bis 18 Uhr findet am Kliff von Boltenhagen eine Familienexkursion statt. Treffpunkt dafür ist am Dünenweg in Boltenhagens Ortsteil redewisch. Von dort geht es direkt an die Steilküste. Diese Exkursion kostet 10 Euro pro Teilnehmer.

Leuchtende Farben in der Nacht

Am gleichen Tag startet um 20.30 Uhr an der Seebrücke in Boltenhagen eine nächtliche Bernsteinsuche mit UV-Licht. In dem besonderen Lichtspektrum lassen sich Bernsteine gut erkennen. Leuchtend Blau, Rosa oder Weiß erscheint nicht nur der Bernstein, sondern auch Mikroplastik, Muschelschalen und Pilze leuchten in ganz neuen Farben. Schutzbrillen und UV-Lampen werden gegen Pfand ausgeliehen. Die Schwarzlichtexkursion kostet 15 Euro pro Person.

Anmeldungen sind erforderlich

Hier können Sie sich zur Exkursionen anmelden. Informationen auch unter 04547/159 315.

Von Malte Behnk