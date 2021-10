Boltenhagen: Bürger stellen sich hinter Bürgermeister Wardecki

Boltenhagen

Gut zweieinhalb Jahre ist es her, dass Raphael Wardecki (Grüne) mit dem Fahrrad durch das Ostseebad gezogen ist und sich den Wählern als Bürgermeisterkandidat vorstellte. Mit 30 Stimmen Vorsprung bei einer Wahlbeteiligung von fast 60 Prozent setzte sich der „Harmoniebürgermeister“ in der Stichwahl im Juni 2019 knapp gegen Christian Schmiedeberg von der CDU durch. Doch ein harmonisches Klima kann kein einzelner Bürgermeister schaffen. In der Gemeindevertretung hat seine grüne Fraktion keine Mehrheit.

CDU, SPD, Linke und AfD stimmen in der Regel mit sieben Stimmen (in den Sommermonaten, wenn auch der Gemeindevertreter Dieter Dunkelmann (CDU) anwesend ist, mit acht Stimmen) gegen die Grüne Fraktion mit insgesamt vier Stimmen, eine Stimme hat Kay Grollmisch von der FUB (Freie unabhängige Boltenhagener). Bis heute hat man in der Gemeindevertretung nicht zu einem konstruktiven Miteinander gefunden. „Viele haben sich mehr erwartet“, sagt Einwohnerin Manuela Homuth-Weilepp. Große Projekte des Bürgermeisters, wie etwa die Schaffung von Wohnraum für Einheimische, kommen entsprechend nur schleppend voran.

Das missfällt vielen Bürgern von Boltenhagen: „Warum wird diesem jungen Mann keine Chance gegeben?“ und „Warum kann unser alter Bürgermeister nicht loslassen?“ Diese Fragen stellt sich eine Einwohnerin des Ostseebades, die – wie viele andere auch – ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will „aus Angst vor den Folgen“. Ein anderer spricht gar von „Repressalien“, die zu befürchten seien, wenn man öffentlich Sympathien für die Arbeit des amtierenden Bürgermeister Raphael Wardecki äußere. „Er hat keine Chance, alle seine Ideen werden blockiert“, erklärt ein weiterer Boltenhagener. Zunächst müsse die Gemeindevertretung sich erneuern.

So einen Bürgermeister muss man erst mal finden

„Ihm sind die Hände gebunden, weil er in der Gemeindevertretung keine Mehrheit hat“, erklärt eine, die keine Angst davor hat, ihren Namen zu nennen. Karin Schwartz hat 30 Jahre in Boltenhagen einen Friseursalon geführt. „Ich habe ein paar Bürgermeister erlebt, aber Herr Wardecki ist einmalig. So einen Bürgermeister muss man erst mal finden.“ Menschlich sei er und hilfsbereit.

„Er hört zu, wenn man ein Problem hat und er wird auch tätig, sofern es in seiner Macht steht.“ Sie sei wahrlich keine Grüne, erklärt die Ruheständlerin, aber „ich wünsche mir sehr, dass er noch lange unser Bürgermeister bleibt“. Die Vorwürfe um die Urnenbestattung seien an den Haaren herbeigezogen: „Ich finde es erschütternd, wie mit den Füßen auf Wardecki rumgetrampelt wird.“

Wardecki muss mal mit der Faust auf den Tisch hauen

„Ich bin mir nicht sicher, ob er wusste, worauf er sich einlässt – gegen den Klüngel hier in Boltenhagen kommt man nicht an“, sagt ein anderer resigniert. „Hoffentlich hält er trotzdem durch, bis eine vernünftigere Gemeindevertretung gewählt ist.“ Diese sei schon immer eine Schlangengrube gewesen, erinnert sich Karin Drews, deren Mann sechzehn Jahre lang Gemeindevertreter war.

„Wardecki muss mal mit der Faust auf den Tisch hauen“, wünscht sie sich. Gleichzeitig gefällt ihr vor allem seine höfliche und respektvolle Art: „Er ist sich nicht zu fein, auch mal einen Lappen oder einen Spaten selbst in die Hand zu nehmen“. Er denke an die Jungen und die Alten und mache viele kleine Dinge wie den Impfbus, das Arzttaxi oder die Bushaltestelle direkt vor der Arztpraxis, die den Menschen wirklich helfen.

Die Ablehnung ist persönlicher Natur

Der Neu-Boltenhagener Steffen Karstadt sagt unumwunden: „Ich verstehe die Kritik nicht, ich finde, er macht einen guten Job.“ Solch einen Umgang miteinander kenne er aus anderen Gemeinden nicht. Er hat den Eindruck „die Ablehnung ist persönlicher Natur, man möchte hier in der Lokalpolitik unter sich bleiben.“ In der Schweiz, wo er zuletzt gewohnt hat, werde Demokratie noch mal ganz anders gelebt. Die Einwohnerversammlung sei schon mal ein guter Schritt in Richtung mehr Bürgerbeteiligung.

Am Donnerstagabend um 18.30 Uhr findet die Einwohnerversammlung im Festsaal der Gemeinde statt. Seit Januar 2020 hatte es aufgrund von Corona keine Einwohnerversammlung geben können, bedauert Bürgermeister Wardecki. Er hofft auf rege Beteiligung und verspricht: „Wenn es nach mir geht, können wir das ruhig zwei oder drei Mal im Jahr machen.“

„Ich werde versuchen, hinzugehen“, sagt David Schulze. „Ich finde es interessant, den Bürgermeister näher kennenzulernen. Ich kann nicht verstehen, warum so schlecht über ihn gesprochen wird“, sagt er. „Er gibt sich viel Mühe und kriegt leider sehr wenig Unterstützung“, ergänzt seine Frau Marina Schulze. Aber: „Wo sie können, bremsen sie ihn aus, das schadet am Ende dem Ort“, empört sie sich.

Von Annabelle von Bernstorff