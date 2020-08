Boltenhagen

Er ist einer der jüngsten Kommunalpolitiker in Mecklenburg-Vorpommern, der heute 28 Jahre alte Raphael Wardecki hat im Sommer 2019 überraschend die Bürgermeisterwahl in Boltenhagen gewonnen. Der junge Mann aus dem Westen, selbstständiger Bestattungsunternehmer und Mitglied der Grünen, hatte die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, um eine Kommunalwahl zu gewinnen. Und dennoch hat er es geschafft, den Amtsinhaber zu schlagen. So unkonventionell wie er seinen Wahlkampf bestritten hat und wie er auch in seinem Ehrenamt agiert, so ungewöhnlich geht er auch mit seinen Empfindungen um. Mit „Plötzlich Bürgermeister“ hat er ein Buch herausgebracht, in dem er die Zeit vom Beginn der Nominierung bis zum Wahlsieg beschreibt.

Im Sommerinterview mit Landrätin Kerstin Weiss stellte er sein Buch vor. Quelle: Michael Prochnow

So viel vorneweg: Es ist eigentlich kein Buch, sondern eine dickere Broschüre. Und wer gesteigerten Wert auf geschliffene Formulierungen und fehlerfreie Rechtschreibung und Grammatik legt, sollte vielleicht zu einem anderen Werk greifen. Aber wer erfahren möchte, wie ein junger Mann von einem Außenseiter zu jemanden wächst, der den alten Filz im Ostseebad Boltenhagen auf eindrucksvolle Weise umgeht, hat mit „Plötzlich Bürgermeister“ eine ungeheuer kurzweilige Lektüre, die in etwas mehr als einer Stunde zu schaffen ist.

Zitate aus dem Buch „Strategisch zu erwarten war, dass ich zwei Mitbewerber aus den Reihen der ehemaligen, in sich sehr zerstrittenen Bürgermeister, bekomme. Mit dem Branding Harmoniebürgermeister möchte ich mich dazwischen setzen und irgendwie in die Stichwahl kommen und dann mal schauen. Harmonienbürgermeister ist aber auch ein Anspruch nach innen. Nicht durch Druck und Vorgaben Meinung bilden, sondern zuhören, teamfähig gestalten und dann gemeinsam überzeugen. Daher ist es mir egal, ob der Titel Harmoniebürgermeister aufgenommen oder unbenutzt bleibt. Es ist stets mein Anspruch an mich selbst und für die Menschen um mich herum, ein Ankerpunkt um mich zu verstehen. Dahinter steht meine Mission in diesem Ort.“ „Darüber hinaus wird eine Vielzahl weiterer Gerüchte gestreut. Die einen sagen ich sei insolvent, für die anderen wäre ich der Millionär, der Geld geerbt habe und nun Boltenhagen als Monopoly nutze. Für die nächsten sei ich homosexuell, andere dichten mir irgendwelche Kinder an. Für die nächsten habe ich keinen Schulabschluss und sei Analphabet. Andere denken, ich käme von einer geheimen Organisation im Untergrund und die nächsten halten mich für einen Zeugen Jehovas.“ „Am erfolgversprechendsten ist das Gerücht, ich sei von der Immobilienbranche hierhergeholt worden. Quasi ein Agent des Geldes. Als Grüner und auch als junger Mensch habe ich eigentlich nicht die besten Voraussetzungen, dieses Gerücht zu bestärken, aber dennoch wird es gezielt gestreut.“

Etliche Gerüchte machen die Runde

Raphael Wardecki nennt in seinem Buch keine Namen, stattdessen beschreibt er, wie er sich gefühlt hat in einem politischen Umfeld, das geprägt war von gegenseitigen Vorwürfen, Beschimpfungen und Beleidigungen. Wie tief das Niveau war, erfuhr der junge Mann, der mit seinen bunten Hemden auffiel, sehr schnell. Gerüchte machten die Runde in Boltenhagen, dass er homosexuell sei und dass ein umstrittener Immobilienmakler ihn „gekauft“ habe. Und dass er dafür sorgen werde, dass bald kein einziges Auto mit Verbrennungsmotor in Boltenhagen fahren dürfe. Und dass er eigentlich nicht den Hauch eine Chance gegen den Amtsinhaber habe. Mehrfach musste er sich das anhören.

Dazu gehört auch die Geschichte, dass sein Vater vor etlichen Jahren die berühmte Skulptur der Boltenhagener Nixe angefertigt habe und nun, quasi als Gegenleistung, würden die Initiatoren hinter der Nixengeschichte den Sohn zum Bürgermeister machen. Zum allem Überfluss kleben immer wieder kleine Nixenbilder auf den Wahlplakaten. Als die Zeugen Jehovas in Boltenhagen Flyer verteilen, wird auch das Raphael Wardecki angedichtet.

Heftiger Gegenwind im Wahlkampf

Wardecki beschreibt in dem Buch seine Gefühle und seine Eindrücke aus den Gesprächen und diesen Erfahrungen. Und er erklärt, weshalb er trotz der Widerstände nicht aufgab. Dass er schnell Freunde fand, Unterstützer und aufmunternde Worte, die, je länger der Wahlkampf andauerte, immer häufiger fielen. Dass er keine Namen nennt, obwohl Eingeweihte natürlich wissen, um wen es sich bei den Personen handelt, hat ihm nicht nur Anerkennung gebracht. Es hat vermutlich auch dazu geführt, dass er die Wahl am Ende gewonnen hat. Weil er eben nicht mit den gleichen Mitteln agiert hat wie seine Gegner.

Und das tut er bis heute nicht. Obwohl viele, die ihm zum Sieg im Jahr 2019 gratulierten, gleichzeitig befürchteten, dass er nicht lange durchhalten werde in Boltenhagen angesichts der seit Jahren anhaltenden Querelen und Auseinandersetzungen. Dass er heute fester im Sattel sitzt als Boltenhagens Bürgermeister als einige seiner Vorgänger zuvor, hängt auch damit zusammen, dass er viele Dinge unkonventionell anpackt. Auch das beschreibt er in seinem Buch.

Kurdirektorin vor Saisonbeginn gefeuert

Dass er inzwischen nach einem Beschluss der Gemeindevertreter die Kurdirektorin unmittelbar vor Beginn der Saison feuern musste, der Bauhofleiter in einen Korruptionsskandal verwickelt ist, der Bau der Dünenpromenade alles andere als reibungslos läuft, das hätte er sich vor einem Jahr auch nicht träumen lassen, betonte er im Sommer-Interview mit der OZ. Dennoch habe er sich nicht nur an das Amt als Bürgermeister gewöhnt, er füllt es auch aus.

Kurzum: Das Buch „Plötzlich Bürgermeister“ ist ein interessanter Einblick in die Gefühlswelt eines jungen Mannes, der ein ungewöhnliches Projekt auf ungewöhnliche Weise angegangen ist. Und so kommen Sie an das Buch: Exemplar kostet 29 Euro und lässt sich online auf www.wardecki.org bestellen.

Von Michael Prochnow