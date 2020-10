Boltenhagen

Wegen eines anonymen Schreibens an den Kreis- und Landesvorstand der Grünen hat Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (29) jetzt Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. In den anonymen Anschuldigungen werden dem jungen Politiker Lügen und unseriöse Geschäftsmethoden in seinem Bestattungsunternehmen vorgeworfen. Dagegen wehrt sich Raphael Wardecki vehement und nimmt Stellung zu den Vorwürfen.

Vorwürfe zu Geschäftsmethoden

Zum einen geht es um seinen Bestattungsbetrieb, dessen Firmenzentrale seit 2018 in Lübeck ist. Den Betrieb hatte Wardecki 2016 in Detmold neu gegründet. Dass über den Betrieb für Grabmale und Bestattungen eines Familienmitgliedes zuvor ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, wie im anonymen Brief angeführt, „ist irrelevant“, sagt Raphael Wardecki. Der Verweis sei „mit Abschaffung der Sippenhaft unstattlich“.

Anzeige

Keine Rechnungen unplanmäßig offen

Des Weiteren wirft der anonyme Schreiber Wardecki vor, schon in Detmold und auch in Lübeck Friehofsgebühren nicht an die Friedhofsverwaltungen weitergegeben zu haben. Betroffene Familien sollen den Bestattungsunternehmer angezeigt haben. „Weder bei Friedhofsämtern, noch Krematorien sind unplanmäßig Rechnungen offen“, kontert Wardecki. „Private Anzeigen liegen meines Wissens gegen mich nur von einem Herrn aus Hamburg vor. Dieser hat aber seine Rechnung nicht bezahlt und den Zivilprozess vorher gegen mich verloren.“

Günstige Seebestattungen

Die Friedhofsgebühren in Detmold waren neben seinem Wunsch nach Boltenhagen zu ziehen unter anderem auch ein Grund für Wardecki, seine Firmenzentrale nach Lübeck zu verlegen. „Da die Friedhofsgebühren in Detmold erst bei über 1300 Euro anfangen, lag es nahe, eine Alternative anzubieten“, sagt Wardecki. „Dies ist mit Seebestattungen der Fall. Dort entfallen Friedhofsgebühren und Pflegeverpflichtungen.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Boltenhagens Bürgermeister hat sich nämlich auf Sozialbestattungen spezialisiert. „Man kann nicht viel einnehmen, die Kunden leben oft in turbulenten familiären Situationen und die Anerkennung ist manchmal nicht gegeben“, beschreibt er, warum diese Bestattungsform bei anderen Kollegen eher unbeliebt sei. „Dennoch war und ist für mich klar, dass auch Menschen mit wenig Geld eine pietätvolle Bestattung verdienen.“

Firmensitz im Coworkingspace

Mit der Spezialisierung erklärt Wardecki auch die Struktur seines Unternehmens mit Hauptbüro in der Dankwartsgrube in Lübeck. „Es handelt sich um einen Coworkingspace, beispielsweise mit Steuerberaterin, Rechtsanwältin, und auch Kollegen des UKSH oder der Heinrich-Böll-Stiftung sind dort mit aktiv.“ Das sei ressourcenschonend, da Wardecki hauptsächlich aus dem Homeoffice arbeitet und nur zweimal in der Woche das Büro in Lübeck nutzt. Mit dem Büro erfülle er die rechtlichen Mindestanforderungen für einen Firmensitz und die Zielgruppe seines Unternehmens sei damit auch „voll einverstanden“.

Keine Schulden bei Krematorien

Auch der Vorwurf, er hätte Rechnungen von Krematorien nicht bezahlt, weist Wardecki zurück. So bestätigt der Feuerbestattungsverein Lüneburg 2018 eine „durchweg positive Geschäftsbesziehung“, „pünktliche Bezahlung“ und „reibungslose Kooperation“. Vom Krematorium Bielefeld gab es zudem Anfang Oktober eine Rückvergütungsbestätigung über einen vierstelligen Eurobetrag aus mehreren Sterbefällen. „Wenn hier offene Forderungen gegen mich bestünden, würde ich ja keine Rückzahlungen erhalten“, sagt Wardecki.

Seit Unternehmensgründung keine Kreditwürdigkeit

Dann gibt es noch den Vorwurf im anonymen Schreiben, dass es negative Einträge in der Auskunft Creditreform gebe. Damit geht Wardecki offen um. „In der Tat habe ich eine schlechte Bonität durch die Creditreform und bereits seit Unternehmensgründung keine Kreditwürdigkeit“, räumt er ein. Es sei auch richtig, „dass Mahnbescheide in der Zwischenzeit eingegangen sind und unbeantwortet blieben“. Zudem seien offenbar einzelne amtliche Briefe bei einem Post- und Digitalisierungsdienstleister verschwunden oder falsch zugestellt.

Gehälter werden jeden Monat gezahlt

„All diese Prozesse wurden parallel abgearbeitet“, sagt Wardecki, hätten aber mit dazu geführt, dass sein Unternehmen keine Kredite bekommt. Er habe keine eidesstattlichen Versicherungen unterschrieben, sondern Ratenzahlung vereinbart oder die ausstehenden Beträge direkt gezahlt. „Insbesondere im Mietbereich und beim Personal gibt es keine Verzögerungen, die Gehälter werden jeden Monat im Voraus bezahlt. Eine Lohnpfändung durch das Amt Klützer Winkel erfolgte ebenfalls nicht.“

Fehler waren „persönliche Lehre“

Dass durch seinen Wohnortwechsel, die betriebliche Umstellung, den Wahlkampf 2019 und die Doppelbelastung als ehrenamtlicher Bürgermeister und Bestatter nicht alles geordnet lief, ist Raphael Wardecki „eine persönliche Lehre“. Als junger Unternehmer habe er Lieferantenkredite und Zahlungsziele in Absprache mit den Betroffenen flexibel genutzt. Noch ausstehende Zahlungen kann er theoretisch bedienen. Allerdings hat auch Wardecki noch Forderungen. „Sie betragen 75 Prozent der offenen Forderungen von Zulieferern und Dritten“, erklärt er. Das Tagesgeschäft sei somit solide abgedeckt.

Schlechte Rezensionen teilweise gefälscht

Im anonymen Schreiben werden auch Bewertungen von Wardeckis Bestattungsunternehmen im Internet herangezogen. Darin geht es auch um den Vorwurf, Friedhofsgebühren nicht weitergegeben zu haben oder aber um unangemessenes Auftreten bei Beerdigungen. „Die aufgelisteten Rezensionen sind teilweise gefälscht, teilweise Auslegungssache und teilweise böswillig“, ordnet Wardecki die Kommentare ein. So sei ein Name „ein künstliches Profil eines ehemaligen Mitarbeiters, der bewusst Stimmung aufheizt“. Zwei weitere Fake-Profile werden ihm von Wardecki zugeordnet. In einem anderen Fall habe die Schwester einer Auftraggeberin angerufen und gedroht schlechte Rezensionen zu schreiben, wenn Wardecki auf Zahlung seiner Leistungen bestehen würde. Einen Gerichtsprozess gegen die Frau hat er gewonnen.

Schon drei Betriebsprüfungen

Das Fahrrad von Raphael Wardecki wurde schon gezielt an den Speichen manipuliert. Quelle: Annett Meinke

„Mir ist bekannt, dass regelmäßig böse Menschen mich auch bei staatlichen Institutionen anzeigen, so hatte ich seit der Wahlbekanntgabe 2019 drei Betriebsprüfungen – bei der letzten habe ich sogar Geld von der Sozialkasse zurückerstattet bekommen.“ Zudem habe es zwei Messeranschläge auf Reifen seines Autos gegeben und die Speichen seines Fahrrads wurden gezielt manipuliert, was auch eine Fahrradwerkstatt bestätigt hat.

Von Malte Behnk