Boltenhagen

Für Pamela Ahrenholz war es genau die Situation, die die Leiterin des neuen Pflegeheims „Haus Sonnengarten“ in Boltenhagen kurz nach dessen Eröffnung nicht erleben wollte. Vier Tage nachdem die ersten Bewohner am 1. Februar in die Einrichtung gezogen waren, gab es einen positiven Corona-Test. In der Folge ergaben Abstrichtests durch das Gesundheitsamt insgesamt acht Infektionen in dem neuen Pflegeheim. Zwei Wohnbereiche und die zuständigen Mitarbeiter wurden unter Quarantäne gestellt.

Bewährtes Hygienekonzept übernommen

Dabei hat das „Haus Sonnengarten“ ein Hygienekonzept und Besucherregelungen, die sich im „Haus Seestern“ in Wismar, das zum gleichen Betreiber gehört, schon seit einem Jahr bewährt haben. „In Wismar hatten wir seit Beginn der Pandemie keine Infektion. Dort sind auch alle Bewohner und Mitarbeiter, die es wollten, gegen Corona geimpft“, sagte Pamela Ahrenholz schon zur Eröffnung des neuen Pflegeheimes in Boltenhagen. „Jetzt wurden nicht nur hier in Boltenhagen, sondern auch im Haus Seestern alle getestet und es gab bei hundert Personen im Haus Seestern keine Infektion“, sagt Ahrenholz, die beide Pflegeheime leitet.

Für sie und ihre Mitarbeiter in Boltenhagen ist es nicht nachvollziehbar, wie die Corona-Infektion ins „Haus Sonnengarten“ getragen werden konnte. „Inzwischen sind auch nur noch vier Bewohner positiv. Daher können wir gar nicht genau sagen, wann sie sich infiziert haben“, sagt die Heimleiterin. „Wir haben uns alle den Kopf darüber zerbrochen, wie das möglich sein konnte“, sagt sie.

Strenge Regeln auch beim Einzug

Beim Einzug der neuen Bewohner wurden von allen negative PCR-Testergebnisse verlangt, Angehörige mussten Schnelltests machen lassen, medizinische Mund-Nasen-Masken tragen und die Hände desinfizieren. Zusätzlich sind seit einem Jahr die ohnehin gültigen Hygienemaßnahmen der Pflege verstärkt worden, was auch in Boltenhagen übernommen wurde.

Das Hygienekonzept im Pflegeheim „Haus Sonnengarten“ in Boltenhagen wurde ein Jahr erfolgreich in Wismar umgesetzt. Trotzdem gab es im Ostseebad jetzt positive Corona-Fälle. Quelle: Malte Behnk

Mitarbeiter haben kaum Privatleben

„Wir machen noch intensiver Flächendesinfektionen, Lüften ist bei uns allgegenwärtig, um die Aerosole aus den Räumen zu bekommen, wir tragen FFP-2-Masken und es gibt begrenzte Besuche“, sagt die Einrichtungsleiterin. Verwandte bekommen Termine mit Uhrzeit, müssen einen Schnelltest machen und FFP-2-Masken im Haus tragen. „Da alle Bewohner bei uns Einzelzimmer haben, können die Verwandten mit ihnen dann gut abgegrenzt die Zeit verbringen“, so Pamela Ahrenholz. „Unsere Mitarbeiter machen wirklich alles. Sie haben kaum noch Privatleben, weil sie sich keinen Ansteckungsgefahren aussetzen wollen.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hoffen auf geimpfte Bevölkerung

Mit dem bislang erfolgreichen Hygienekonzept, getrennten Wohnbereichen und den strengen Besucherregeln versucht das Team des Pflegeheims im Ostseebad das jetzige Infektionsgeschehen begrenzt zu halten. „Aber dieses Virus ist so schnell“, sagt Pamela Ahrenholz. „Man darf diese Mutationen nicht unterschätzen“, sagt sie. Bei den Tests im „Haus Sonnengarten“ war die britische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. „Wir hoffen, dass möglichst bald die Impfungen in der Bevölkerung fortschreiten“, sagt Frank Geißler vom Betreiber, der Kranken- und Altenpflege Geißler GmbH.

Heime, Kliniken und Arztpraxen sind Achillesferse

Durch die Infektionen im Pflegeheim und weiteren Fällen in der Arztpraxis von Dr. Kerstin Schmiedeberg war der Amtsbereich Klützer Winkel in der zweiten Februarwoche mit 26 gemeldeten Infektionen die am stärksten betroffene Region im Landkreis. „Dass der Bereich rund um Pflegeheime, Kliniken und auch Arztpraxen eine Achillesferse ist, wissen wir ja“, sagt Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). „Allerdings ist es dem Gesundheitsamt bisher in allen Fällen gelungen, das einzudämmen, auch bei den Infektionen in unseren beiden Kliniken“, lobt der Bürgermeister.

Nachbarschaftshilfe und Impfbus nutzen

„Weiterhin gilt, dass die Leute am besten zu Hause bleiben sollten und auch weiterhin Hilfsangebote, wie die Nachbarschaftshilfe Boltenhagen oder den Impfbus, in Anspruch nehmen können.“ Dass in Boltenhagen auch die Arztpraxis von Dr. Kerstin Schmiedeberg wegen einer Corona-Infektion geschlossen werden musste, findet Wardecki bedauerlich. „Das ist nicht schön, aber wir haben mit Thorsten Markwardt noch einen weiteren Allgemeinmediziner, so dass es zu keinem Engpass kommen wird“, sagt Wardecki.

Von Malte Behnk