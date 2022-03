Boltenhagen

Die beiden DJs Christian Beckert und und Christian Richter alias DJ Baltic und DJ C#Judge wollen den vielen Ehrenamtlern, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen, danken und auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Dazu veranstalten sie am Sonnabend, 19. März, ab 18 Uhr eine Party, die im Internet gestreamt wird, damit möglichst viele Menschen teilhaben können – obwohl die Coronainfektionen steigen und Großveranstaltungen vermieden werden sollten.

Die ehren, die anderen helfen

„Wir wollen das Ehrenamt etwas hochalten“, sagt Christian Beckert, der selber Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen ist. Um die Helfer und Retter wird es an dem Partyabend unter anderem gehen, wenn auch Überraschungsgäste während des Streams auftauchen. Sie wollen unter anderem über die Arbeit der Feuerwehr berichten. „Es sind Menschen, die nachts aufstehen, um anderen zu helfen“, begründet Christian Beckert.

Überraschungsgäste im Interview

Auch über andere Freiwillige, die im Ehrenamt helfen, wird während des Streams in Pausen der Partymusik informiert. „Wir haben einige Überraschungsgäste für euch“, kündigen die beiden DJs in einem Video auf ihrer Facebookseite an. Dort bitten sie auch alle Fans, nicht zur Location zu kommen, an der das DJ-Pult stehen wird. „Es wird auf jeden Fall draußen sein“, versprechen Christian Beckert und Christian Richter. Die Abendstimmung an der Ostsee wird also auch im Videostream zu sehen sein, der über die Facebook-Seite übertragen wird.

Bis zu 6000 Aufrufe der Streams

Schon mehrfach haben die DJs seit Beginn der Corona-Pandemie in Streams ihre Partymusik aufgelegt und für gute Stimmung gesorgt. So versuchten sie die Zeit der Lockdowns zu überbrücken. Verschiedene Locations hatten sie sich dafür ausgesucht und so legten sie an der Marina in Tarnewitz, im Iberotel und sogar auf der Seebrücke des Ostseebads auf. „Live angeschaut haben das im Schnitt 100 bis 150 Leute, aber dann kamen noch die späteren Aufrufe dazu, so dass die besten Streams fast 6000 Mal aufgerufen wurden“, resümiert Christian Beckert.

Von Malte Behnk