In Boltenhagen sendet das C&C DJ-Team am 1. April Partystimmung vom Kopf der Seebrücke über das Internet. Da Großveranstaltungen noch nicht erlaubt sind, wird die Seebrücke für die Aktion abgesperrt. Aus dem Netz kann die Party aber am Grill, im Garten oder am Strand empfangen werden.