Schokolade, die für die Gäste des Iberotels und des Dorfhotels in Boltenhagen gedacht war, müsste jetzt liegen bleiben. Das DRK Nordwestmecklenburg hat die Schokolade als Spende dankend angenommen. Kinder im Abstrichzentrum und Pfleger profitieren davon.

Miriam Meurer, Direktorin von Iberotel und Dorfhotel an der Weißen Wiek in Boltenhagen, überreicht Schokolade an Ekkehard Giewald, Geschäftsführer des DRK Nordwesmecklenburg. Quelle: Malte Behnk