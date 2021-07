Boltenhagen/Klütz

Nun also doch: Boltenhagen erstrahlt auch in diesem Jahr ganz in Weiß: Promenade, Seebrücke und die Gäste – wenn sie den Spaß denn mitmachen. In Anlehnung an das Weiße Picknick, das normalerweise an diesem Wochenende stattgefunden hätte, hat die Kurverwaltung coronabedingt für diesen Sommer ein etwas anderes, aber nicht weniger spektakuläres Programm auf die Beine gestellt.

Am 16. und 17. Juli gibt es im Ostseebad Boltenhagen spektakuläre Hochseilartistik sieben Meter über der Promenade zu bestaunen, dazu Jonglagen, Zaubertricks, artistische Körperkunst, eine Feuershow, sogenannte Walk Acts – also Kleinkünstler, die sich durch den Ort bewegen – und eine Prise Clownerie. Alle Künstler treten Freitag und Samstag in Weiß auf und auch die Gäste sind herzlich eingeladen am Freitag weiße Kleider zu tragen. Essen und Getränke stehen bereit. Picknickkörbe und Decken dürfen mitgebracht werden.

In Beckerwitz sind vom 16. bis 18. Juli dagegen die Piraten los: Das Team um den Verein „Traumwelten-MV“ und den Biokisten-Lieferdienst „Winkelkraut“ lädt zum Fest, auf das Gelände der bekannten Wabenhausherberge. Rund um die eigens errichtete Taverne gibt Essen, Trinken, es kommen Händler wie Töpfer oder Imker und vor allem wartet Unterhaltung für die ganze Familie. Darunter handgemachte Musik, auf der Bühne das Theaterstück „Vom Fischer un sin Fru“, Gaukelei, eine Feuershow und Animation. Wer sich traut, darf selber mal eine Axt werfen. Wer es entspannter mag, kann seinen Körper mit einem sommerlichen Tattoo aus Henna verzieren lassen.

In Klütz wird am Samstag, den 17. Juli um 16.30 Uhr in der Klützer Kirche die Ausstellung „freiundgleich-Menschen.Rechte.Leben.“ eröffnet. Dabei handelt es sich um einen Beitrag der evangelischen Kirche, damit Menschen ihre Rechte kennen und wissen, was den Menschenrechten zugrunde liegt: Freiheit, Gleichheit und Würde – für jedes Kind, für jeden Erwachsenen. Für alle Menschen. Die Ausstellung ist gleichermaßen für Jugendliche, Erwachsene und Familien konzipiert.

Ebenfalls in Klütz bietet das Literaturhaus „Uwe Johnson“ ab sofort eine digitale Rätseltour durch die Dauerausstellung an. Alles was dafür benötigt wird, ist die kostenlose „Actionbound“-App, die man im AppStore und im Google Play Store findet. Zu Beginn des Besuchs einfach mit der App den QR-Code scannen und los geht der Rätselspaß. Zu empfehlen ist die Austellungsrallye für Kinder ab 14 Jahren. Der Eintrittspreis für die Dauerausstellung beträgt 3,50€, ermäßigt 2,00€, für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei.

Von Juliane Schultz