Boltenhagen

Am Dienstag starten nach fünf Jahren Planung endlich die Bauarbeiten für den Adventure Park von Camp David zwischen Strand- und Mittelpromenade. Auf 1130 Quadratmetern entstehen 18 abenteuerlich gestaltete Minigolf-Bahnen.

So wird an Bahn Nummer 3 ein Jeep platziert, der aussieht, als sei er gegen den Felsen gefahren. Die nächste Bahn liegt in einer staubigen Schlucht, danach erwarten die Spieler ein gesatteltes Holzpferd und Kakteen, wie man sie aus der mexikanischen Wüste kennt. Zum darauffolgenden Kurs führt ein Wasserkanal, die Landschaft wird grüner.

Mit dem Floß von einem Loch zum anderen

Teile eines abgestürzten Flugzeugs, ein stecken gebliebenes Mountainbike und ein Motorrad mit Beiwagen sollen verbaut werden. Die folgenden Bahnen haben das Thema Wasser. Felsbrocken, Taucher, Sauerstoffflaschen, Surf- und Wakeboards und sogar ein Schiffswrack prägen das Bild. Von Loch 13 hangelt man sich mit dem Floß hinüber zum nächsten Loch. An Haifischflossen, Bojen und einem Katamaran vorbei muss man navigieren.

So könnte der fertige Park im nächsten Sommer aussehen. Die Allee von der Villa Minerva zum Strandaufgang bleibt erhalten. Quelle: Annabelle von Bernstorff

Auch ein Wasserfall und eine Sandburg mit Boltenhagen-Motiv sind geplant. Zwischendurch können die Besucher in einem von vier Strandkörben auf dem Gelände ausspannen. Erbaut wird der Parcours von der schwedischen Unternehmen City Golf Europe, die bereits 250 solcher Anlagen in ganz Europa errichtet hat.

Goldwaschanlage und Wasserspielplatz

Auf 235 Quadratmetern entsteht auf dem Gelände außerdem ein Wasserspielplatz für Kinder mit einem Wasserrad und viel Raum und Material zum Planschen und Matschen. Für große und kleine Goldschürfer wird eine Goldwaschanlage wie im Wilden Westen aufgebaut, in der mit Waschpfannen kleine Goldnuggets aus Sand und Wasser gesiebt werden können.

So soll das Gebäude vom künftigen Adventure Park mit Abenteuergolfplatz und interaktivem Spielecafé in Boltenhagen aussehen Quelle: Architekturbüro Nagtegaal

„Wir haben richtig Lust auf das Projekt“, erklärt die Bauherrin Andrea Viertel-Finkbeiner. Mindestens 1,5 Millionen wird die Misocad Event GmbH & Co. KG, die bereits in der „Villa Minerva“ einen Camp-David-Store und Ferienappartements betreibt, in die Anlage investieren. Der alte Minigolfplatz war marode und musste schon vor vielen Jahren schließen. „Immer wieder wurden wir gefragt, wann man hier endlich wieder spielen kann.“ Es gebe in Boltenhagen einfach nicht ausreichend Angebote, wenn mal kein Badewetter und Sonnenschein sei.

Seit 2016 viele Kompromisse geschlossen

Die Planungen laufen schon seit 2016. Mehrfach mussten die Mehrheit im Bauausschuss und der Gemeindevertretung überzeugt, Kritikpunkte geklärt und Kompromisse geschlossen werden. Dabei ging es vor allem um die Größe des Gebäudes, den Umwelt- und Vogelschutz und den Wettbewerb mit den benachbarten Gastronomen. Das Servicegebäude besteht nun zu einem Großteil aus Glas, damit der Durchblick von der Villa Minerva auf der Mittelpromenade zur Strandpromenade erhalten bleibt. „20 bis 30 Prozent mehr kostet allein die Verwendung von Vogelschutzglas“, erläutert die Bauherrin.

Auf diesem Grundstück vor der Villa Minerva entsteht der neue Adventure Park Quelle: Malte Behnk

Auch sonst sieht der Entwurf vor, dass sich das Gebäude möglichst in die Landschaft einfügen soll. Architekt André Nagtegaal betont, dass „alle verwendeten Materialien und Farben so ausgewählt wurden, dass sie eine schöne Patina bekommen können“. Das Flachdach wird komplett begrünt, geheizt wird ökologisch mittels Erdwärmepumpe. „Wenn wir bauen, steht der kaufmännische Aspekt nicht an erster Stelle“, bekennt die Bauherrin.

Das ganze Jahr geöffnet

„Mein Mann und ich haben uns in Boltenhagen verliebt und mögen den Ort sehr.“ Darum gingen sie, im Gegensatz zu manch anderen Investoren, auch nur Projekte an, von denen sie wirklich überzeugt seien. Der Adventure Park sei ganz ausdrücklich auch ein Angebot für die Einheimischen. Geplant ist darum eine ganzjährige Öffnung. Ein „digitales Spielecafé“ soll auf 50 Quadratmetern entstehen.

„Keine Angst“, beruhigt die Investorin, „wir machen hier kein Spielcasino auf.“ Es gehe vielmehr um „Edutainment“, also spielerische Wissensvermittlung zu Fragen, wie: „Aus was bestehen Textilien? Wie wird eigentlich Baumwolle hergestellt?“ Denkbar seien aber auch viele andere Themen, wie etwa der Vogel- oder Küstenschutz. Zum Einsatz kommt dabei ein Touchscreen-Tisch der Firma Prestop.

Nachhaltig, gesund, regional, frisch und familienfreundlich sollen die Speisen und Getränke sein, die im Café serviert werden. Zwei volle ortsansässige Stellen sind zu besetzen, die von Saisonkräften unterstützt werden sollen. „Wir möchten im Juni 2022 öffnen, sofern die aktuelle Situation in der Baubranche uns keinen Strich durch die Rechnung macht“, hofft die Bauherrin.

Von Annabelle von Bernstorff