Boltenhagen

Hotel, Restaurant und Bar in der fast 150 Jahre alten „Villa Seebach“ an der Mittelpromenade in Boltenhagen sind zwar wegen des Lockdowns geschlossen, dennoch ist dort zu hören und zu sehen, dass fleißig gearbeitet wird. Innen wird das Traditionshaus vollkommen erneuert.

Die neue Pächterin Natalie Gress aus Lübeck gestaltet alle Räume nach ihrem Geschmack um, behält das Konzept und die Angebote der Vorpächterin Manuela Homuth-Weilepp aber bei. Sie hat die „Villa Seebach“ zehn Jahre mit ihrem Mann geführt.

„Das war immer mein Traum“

„Ein Hotel mit Gastronomie zu führen, war schon immer mein Traum“, sagt Natalie Gress, die gelernte Bankkauffrau ist. „Ich habe insgesamt zehn Jahre Erfahrung in der Gastronomie und habe auch nach meiner Lehre drei Jahre eine Bar mit Restaurant in Lübeck geführt. Dann bin ich 2008 zum ersten Mal Mutter geworden und habe überlegt, was ich weiter machen möchte“, berichtet sie. Zunächst hat sie sich mit ihrem Mann 2011 mit einem Lebensmittelhandel selbstständig gemacht.

Die "Villa Seebach" ist eines der ältesten Hotels in Boltenhagen. Neue Pächterin des Hauses ist Natalie Gress aus Lübeck. Quelle: Malte Behnk

Alles renoviert und neu eingerichtet

„Das hier wird aber mein eigenes Projekt“, sagt Natalie Gress über die „Villa Seebach“. Alle 14 Zimmer des kleinen Hotels hat sie renoviert und neu eingerichtet und auch Bar und Restaurant werden nach der Neueröffnung kaum wiederzuerkennen sein. Am Konzept soll sich hingegen fast nichts ändern. „Ich möchte das Haus weiterführen wie vorher. Frau Homuth-Weilepp war damit sehr erfolgreich“, sagt Natalie Gress.

Stammgäste über Wechsel informiert

„Wir haben auch schon die Gäste informiert, die bereits gebucht haben oder regelmäßig herkommen, dass es einen Pächterwechsel gibt und sich einiges verändert“, sagt Manuela Homuth-Weilepp. „Das Haus hat viele Stammgäste, die auch wissen sollen, dass sich etwas verändert“, sagt sie. Seit Ende November ist sie in engem Kontakt mit der neuen Pächterin und gibt viele Tipps weiter.

Nach der Sturmflut von 1872 erbaut, war die „Villa Seebach“ immer ein beliebtes Urlaubsziel an der Ostsee. Quelle: Stefan Sauer

Dabei geht es auch um die unterschiedlichen Programme, die über das Jahr in der „Villa Seebach“ angeboten wurden. Beliebte Events wie Dinner mit Krimieinlage, Zaubershow oder Musical soll es weiter geben und auch der Theatergarten soll wieder mit Leben gefüllt werden, wenn die Pandemie Vorstellungen dort wieder zulässt. „Das bereits bestehende Angebot wollen wir noch ergänzen“, kündigt Natalie Gress an.

Erbaut nach der Sturmflut von 1872 Carl Wilhelm Seebach (1833 bis 1920) war der Bauherr der „Villa Seebach“. Er erblickte das Licht der Welt als erstgeborener Sohn von Johann Christian Seebach und seiner Gemahlin. 1863 erwarb er das Boltenhagener Grundstück Büdnerstelle Nr. 7 und übergab es 1868 an seinen Bruder Fritz David Seebach. Der ließ sofort ein Haus auf dem Grundstück errichten, konnte sich jedoch nicht lange daran erfreuen, denn in der Nacht zum 13. November 1872 traf Mecklenburg eine Hochwasserkatastrophe, der das Haus zum Opfer fiel. Von dem Schicksalsschlag ließ er sich nicht entmutigen und baute die heutige Villa an exakt derselben Stelle wieder auf. Das im Schweizer Stil gehaltene „seebachsche Privathotel“ umfasste einen Saal sowie 40 Logierzimmer. Um 1880 galt das Hotel als bestes Haus am Platze. Nach dem Tod von Fritz David Seebach übernahm zunächst seine Witwe Karoline Luise die Geschäfte, bis mit Karl Seebach (1877 bis 1958) der älteste Sohn in die Fußstapfen des Vaters trat. Das Hotel blieb bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Familienbesitz. In den 1960er Jahren geriet die Familie wirtschaftlich unter Druck. 1968 übernahm der FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) das Gebäude als Vertragshaus, in dem Gewerkschaftsmitglieder ihren Urlaub verbrachten. Nach der „Wende“ mussten etliche Gebäude in Boltenhagen Neubauten weichen. Die Villa Seebach blieb im historischen Stil erhalten. In den Jahren 1995 bis 1996 wurde die Villa aufwendig saniert.

Personal zum Teil übernommen

Wie die Listen mit Künstlern, die in der Villa aufgetreten sind, wurde mit dem Pächterwechsel auch ein Teil des Personals übernommen. „Einige sind schon sehr lange hier und von ihnen kann ich sicher viel über das Haus, den Ort und die Gäste lernen“, sagt Gress. Sie hat aber auch sechs neue Mitarbeiter für den Neubeginn angestellt. „Wir werden einen Chefkoch aus Lettland haben. Er wird hauptsächlich regionale frische Küche anbieten und immer etwas aus aller Welt“, sagt die neue Pächterin, die jetzt bei Renovierungen und Vorbereitungen von ihrer ganzen Familie unterstützt wird.

Pächterin zieht in die Region

Wenn es nach Natalie Gress ginge, würde sie die „Villa Seebach“ gerne schon im März eröffnen. Sobald die Regierung Gastronomie wieder zulässt, sei sie auf jeden Fall bereit. Für ihren Traum vom eigenen kleinen Hotel wird Natalie Gress mit ihrer Familie sogar Lübeck verlassen. „Wir wollen demnächst herziehen. Wir haben uns schon nach der Grundschule erkundigt und ein Plätzchen gefunden, wo wir ein Eigenheim bauen können“, sagt die neue Hotelchefin, die neben den ganzen Renovierungsarbeiten jetzt auf einen baldigen Start hofft. „Wie voll es hier werden kann, habe ich am Wochenende schon erahnen können, als die vielen Tagesgäste zum Spazierengehen hergekommen sind“, sagt Natalie Gress.

Volle Konzentration auf Klützer Mühle

Während sie alles für ihren ersten Tag in der „Villa Seebach“ vorbereitet, können sich Manuela Homuth-Weilepp und ihr Mann darauf konzentrieren, wie sie nach dem Lockdown in der Klützer Mühle weiterarbeiten. Sie hatten die Mühle mit Restaurant 2016 gekauft und seitdem zwei Betriebe parallel geführt. „Daher gehe ich auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Boltenhagen“, sagt Manuela Homuth-Weilepp. „Die vergangenen zehn Jahre sind nicht plötzlich vorbei, aber wir haben neue Ziele, auf die wir uns jetzt voll konzentrieren können“, sagt sie.

Von Malte Behnk