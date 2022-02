Boltenhagen

Die Ruinen sind weg. Zumindest fast. Die meisten lange leerstehenden Gebäude in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz, die von den DDR-Grenztruppen genutzt wurden, sind abgerissen. Aber gleichzeitig wurden auf dem Gelände, auf dem das Hotel „Tarres-Resort“ entstehen soll, Bäume gefällt. Insgesamt 34 Stück.

Bäume und Kleintiere sind weg

Das ärgert Manfred Schütt, der in der benachbarten Albin-Köbis-Siedlung wohnt. Er spricht von Frevel und bedauert zudem, dass viele Tiere das Gelände verlassen hätten, die vorher ihren Lebensraum zwischen den Ruinen hatten. „Neben dem Verlust an Baumbestand sind wir als unmittelbare Nachbarn besonders seit der Beseitigung des Unterholzes von der Vertreibung der Vögel – von Eule bis Meise – und des Kleintierbestandes, wie Blindschleiche, Iltis oder Spitzmäuse, enttäuscht“, schreibt Schütt. Der reiche Tierbestand habe sich durch die Angrenzung an das FFH-2000-Gebiet und an das Naturschutzgebiet „Tarnewitzer Huk“ entwickelt. Mit dem Abholzen auf dem Gelände sei der Natur ein großer Schaden entstanden.

Das Grundstück für das Tarres Resort in Boltenhagen Quelle: Michael Prochnow

„Es blutet einem das Herz“

Dem widerspricht Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Die Grünen) nicht unbedingt. Auch ihn hat die Beschwerde von Manfred Schütt erreicht. „Es blutet einem schon das Herz, wenn man sieht, dass auch eine große alte Eiche gefällt wurde“, sagt er. Es müsse aber im Detail geprüft werden, ob die Fällungen rechtens seien. „Das liegt bei der unteren Naturschutzbehörde und dem Landwirtschaftsministerium“, sagt Wardecki. Die Planung für das jetzt entstehende Hotel habe sich auch viele Jahre hingezogen. In der Zeit habe es immer wieder Gutachten zu den Bäumen und Anträge auf Fällungen gegeben.

Auf der Hotelbaustelle wurden 34 teils große Bäume mit offizieller Genehmigung gefällt. Quelle: Malte Behnk

Fledermäuse wurden umgesiedelt

„Der andere Aspekt ist ja, dass jetzt die hässlichen Ruinen endlich verschwinden. Das war kein schöner Anblick, der auch immer wieder angesprochen wurde“, so der Bürgermeister. Tiere, die die Ruinen über die Jahre besiedelt oder als Nisträume genutzt hatten, waren vor den Abrissarbeiten umgesiedelt worden. Für Fledermäuse hatten die Bauherren verschiedene Quartiere geschaffen.

Erlaubt wurden 34 Fällungen

Auch die Fällungen auf der Baustelle haben ihre Berechtigung, wie Eva Klaußner-Ziebarth, Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums, auf Anfrage mitteilt. Für 34 Bäume gibt es eine ausdrückliche Erlaubnis zur Fällung. Für einen Teil wurden bereits als Ersatz Bäume an anderer Stelle gepflanzt. Beteiligt waren an den Genehmigungen das Amt Klützer Winkel, die untere Naturschutzbehörde des Landkreises und die Forstverwaltung.

Auf dem ehemaligen Gelände der Grenztruppen in Boltenhagen Tarnewitz sind die Ruinen abgerissen. Es wurden auch Bäume gefällt, was einen Anwohner ärgert. Quelle: Malte Behnk

NS-Militär und DDR-Grenztruppen nutzten Gelände

Bei dem Grundstück handelt es sich um eine ehemalige Militärliegenschaft. In den Gebäuden war zu DDR-Zeiten das Grenzbataillon 4 untergebracht, das die Küste von Barendorf im Westen bis nach Poel östlich von Boltenhagen kontrollierte. Einige der Ruinen stammten noch aus der Zeit der militärischen Erprobungsstelle für Waffen der Marine und Luftwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Für das Hotel „Tarres-Resort“ war neben dem Abriss auch „die weitgehende Entnahme von Gehölz und Baumbeständen im Plangebiet“ vorbereitet worden, teilt Eva Klaußner-Ziebarth mit. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist am 18. November 2021 in Boltenhagen beschlossen worden.

Mehrere Behörden genehmigen Fällungen

Ein Teil der Gehölze ist Bestandteil einer Waldfläche im Sinne des Landeswaldgesetzes. Für diese ist die Forstverwaltung zuständig. „Eine entsprechende Waldumwandlungsgenehmigung wurde nach Erteilung des Einvernehmens der zuständigen unteren Naturschutzbehörde dem Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg erteilt. Die dafür notwendige Waldausgleichpflanzung wurde bereits im Vorfeld der Fällmaßnahmen erbracht“, informiert Klaußner-Ziebarth. Weitere Bäume unterlagen dem Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Für diese wurde die Fällgenehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises beantragt und ein Baumgutachten eines Fachmanns eingereicht. Drei der gefällten Bäume waren durch die Baumschutzsatzung der Gemeinde Boltenhagen geschützt. Ihre Fällung wurde vom Amt Klützer Winkel genehmigt. „Einige weitere Bäume unterliegen keinem speziellen Schutzregime und konnten ohne Genehmigung gefällt werden“, so Eva Klaußner-Ziebarth.

Von Malte Behnk