Eine Liste von Naturdenkmalen aus dem Klützer Winkel hat der Heimatverein Klützer Winkel auf seiner Internetseite www.heimatverein-kluetzerwinkel.de veröffentlicht.

Im Sommer 2020 brachte der Landkreis eine „Verordnung über Naturdenkmale im Landkreis Nordwestmecklenburg“ auf den Weg. Für die Naturdenkmale des Landkreises galten noch die Festsetzungen von 1935 bzw. von 1970. Die verschiedenen Regelungen zu den Naturdenkmalen sollen durch die neue Verordnung eindeutig reguliert und in geltendes Recht überführt werden. Die Naturdenkmale wurden in der Örtlichkeit anhand bestimmter Kriterien überprüft. Naturdenkmale, die die Maßgaben erfüllen, werden mit der Verordnung neu festgesetzt. Für Naturdenkmale, die nicht mehr vorhanden sind oder die die Kriterien nicht erfüllen, wird der Schutzstatus aufgehoben. 2019 waren in Nordwestmecklenburg noch etwa 850 Naturdenkmale gelistet