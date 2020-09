Boltenhagen

Die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) und der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) haben erste Bilanz für die Hauptsaison an den Stränden der mecklenburgischen Ostseeküste gezogen. Vor allem die Ehrenamtler im Ostseebad Boltenhagen hatten viel zu tun.

Insgesamt haben die Rettungsschwimmer dort 12 366 Stunden Wachdienst in den Türmen am Strand geleistet. Zweimal waren sie an großen Suchaktionen beteiligt. So war an der Wohlenberger Wiek ein Kind vermisst worden. Eineinhalb Stunden hatten DLRG, Feuerwehren und auch ein Hubschrauber gesucht, bis es wohlbehalten gefunden und zu den Eltern gebracht werden konnte.

Vier Stunden Sucheinsatz

Ein zweiter Sucheinsatz fand nicht so einen glücklichen Abschluss. Am 11. August war ein Schwimmer an der Seebrücke gemeldet worden, der dann plötzlich verschwunden war. Die DLRG-Rettungsschwimmer alarmierten Feuerwehren, Wasserschutzpolizei, Seenotretter und andere Organisationen und leiteten die Suche ein.

Vier Stunden waren dann etliche Helfer, Boote, Hubschrauber und auch Drohnen im Einsatz, doch der vermisste Schwimmer konnte bis heute nicht gefunden werden. Bei der Beobachtung der Zeugen kann es sich um einen Irrtum gehandelt haben, ebenso ist möglich, dass der Schwimmer keine Probleme hatte und selbstständig an Land gegangen ist.

27 Gummitiere an Land gezogen

Glücklicherweise waren nicht alle Einsätze der DLRG in Boltenhagen so dramatisch. „Wir haben zwölf Personen von Booten oder Luftmatratzen geholt, die nicht mehr zurückpaddeln konnten“, sagt Sven Schmitz, Wachführer der Rettungsschwimmer im Ostseebad.

Gummitiere wie dieses Einhorn können vom Wind schnell abgetrieben werden. Eltern sollten Kinder nicht unbeaufsichtigt damit im Wasser spielen lassen. Quelle: Malte Behnk

„Außerdem haben wir 27 große Gummitiere aus der Ostsee gefischt. Dabei gab es keine Notfälle, aber es hätte ein Kind drauf sein können“, sagt Schmitz. Eltern, die die Schwimmtiere dann an der DLRG-Station abholten, wurde dann erklärt, wie gefährlich sie sein können, wenn ein Kind unbeaufsichtigt damit spielt.

Zweimal Leben gerettet

In zwei Fällen haben die Rettungsschwimmer auch Leben am Strand gerettet. „In einem Fall mussten wir eine Person wiederbeleben. In einem anderen Fall hatte jemand eine starke allergische Reaktion“, sagt Sven Schmitz. 250-mal wurde an den Rettungstürmen oder am Strand leichte Erste Hilfe geleistet. „Das sind Sachen, wie ein Pflaster aufkleben“, sagt Schmitz. Wobei wegen der Corona-Regeln zum Beispiel Pflaster lediglich ausgegeben wurden.

Die Baderegeln der DLRG Gehe nur zum Baden, wenn du dich wohlfühlst. Kühle dich ab und dusche, bevor du ins Wasser gehst. Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser. Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch ins Wasser. Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen. Überschätze dich und deine Kraft nicht. Bade nicht dort, wo Schiffe und Boote fahren. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf. Halte das Wasser und seine Umgebung sauber, wirf Abfälle in den Mülleimer. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir keine Sicherheit im Wasser. Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist.

Kinder per Armband gefunden

Viermal hatten es die Rettungsschwimmer auch mit schweren Fällen bei der Erste-Hilfe-Leistung zu tun. In zwölf Fällen wurden vermisste Kinder durch die DLRG wiedergefunden. Dafür hat die DLRG seit Jahren spezielle Armbänder, zu denen Telefonnummern in den Rettungstürmen hinterlegt werden.

So funktioniert die Suche nach Kindern oder deren Eltern sehr gut. Zehnmal suchten die Rettungsschwimmer aber auch Erwachsene und fanden sie wieder. „Die gehen dann zum Beispiel in ihre Unterkunft oder wir finden sie in einem Café“, sagt Schmitz. Man kenne schon die Orte, wo man nachschauen muss.

Mehrere Einheiten der Polizei, der DLRG und der Feuerwehr suchten am 11. August nach einem vermissten Schwimmer nahe der Seebrücke von Boltenhagen. Quelle: Michael Prochnow

Zusammenarbeit mit Feuerwehr

Bei vielen ihrer Einsätze hatte die DLRG in Boltenhagen Unterstützung von der freiwilligen Feuerwehr oder umgekehrt. „Die Zusammenarbeit funktioniert hier sehr gut“, sagt Sven Schmitz. „Wir machen auch immer wieder gemeinsame Übungen und haben einen guten Draht zueinander.“

Von Malte Behnk