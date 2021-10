Boltenhagen

Mit einem Eklat ging am Donnerstag die Sitzung der Gemeindevertretung im Ostseebad zu Ende, kaum dass sie überhaupt begonnen hatte. In der Einwohnerfragestunde meldete sich Janine Schneiderhan aus Detmold zu Wort und erklärte an die Adresse von Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne): „Ich habe Strafanzeige gegen Sie gestellt, da Sie offenkundig meinen Vater nicht bestattet haben.“ Das Verfahren ziehe sich leider hin und sie wolle wissen: „Wo ist die Urne meines Vater?“ Mit fester Stimme, fast wie einstudiert, trug sie vor: „Wie können Sie als Bürgermeister Harmonie predigen, wenn Sie mutmaßlich meinen Vater nicht bestattet haben?“

Nicht einfach zur Tagesordnung übergehen

Der Bürgermeister wies sie mehrfach darauf hin, dass die Einwohnerfragestunde den Einwohnern Boltenhagens vorbehalten sei und bat die Dame, den Saal zu verlassen. Sie verweigerte dies mit dem Hinweis darauf, Wardecki sei anders für sie ja nicht zu sprechen. Michael Steigmann (Linke) befand, „Unter diesen Umständen kann Wardecki die Sitzung nicht weiter führen“ und beantragte, die Sitzungsleitung an den stellvertretenden Bürgermeister abzugeben. Bürgermeister Wardecki entschied jedoch, die Sitzung gemäß Paragraf 12 (1) der Geschäftsordnung zu beenden. Christian Schmiedeberg (CDU) kritisierte diesen Schritt, „Die Sitzung hätte auch gut ohne ihn weitergehen können.“ Sein Parteikollege Mirko Klein hingegen begrüßte Wardeckis Entscheidung, die Sitzung zu beenden: „Für heute war es gut so, das überlagert ja alles.“ Man könne nach dem Geschehenen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Anzeige wegen Verleumdung ist gestellt

Doch was ist dran an den Vorwürfen? „Die Behauptungen von Frau Schneiderhan sind unwahr“, sagt der öffentlich beschuldigte Bürgermeister. Das seien schwerwiegende Vorwürfe aus dem privaten Umfeld seines Vaters Volker Wardecki, die mit seiner Arbeit als Bürgermeister nichts zu tun hätten, erklärt Wardecki gegenüber der OZ. „Ich habe heute Anzeige wegen Verleumdung gegen Frau Schneiderhan gestellt.“ Zu keiner Zeit habe er den Auftrag angenommen, ihren Adoptivvater – der zugleich ihr Großvater war – zu bestatten.

Seit langer Zeit befreundet

„Er sollte meinen Opa gemeinsam mit meiner Oma im Mai 2018 bestatten“, sagt Janine Schneidehan. Sie habe dafür 3000 Euro bar angezahlt. Die Beerdigung, die Raphael Wardecki für ihre Oma organisiert habe, sei wunderschön gewesen. Die beiden Familien seien seit langer Zeit eng befreundet, berichtet sie, vor allem mit Volker Wardecki. „Raphael hat bei meiner Oma Erbsensuppe gegessen, sie hat für ihn Socken gestrickt.“ Nun wolle sie nach Norwegen auswandern und habe daher bei der Friedhofsverwaltung nachgefragt, ob sie die Urnen ihrer Großeltern mitnehmen können. „Da haben sie mir gesagt, dass Opas Urne gar nicht im Grab liegt.“

Bürgerfragestunde wäre gute Möglichkeit

Immer wieder habe sie versucht, Raphael Wardecki deswegen anzurufen. Irgendwann sei seine Sekretärin am Telefon gewesen und habe ihr gesagt, sie solle doch mal den stellvertretenden Bürgermeister anrufen. „Herr Schmiedeberg hat mir dann gesagt, dass heute Gemeindeversammlung ist und dass während der Bürgerfragestunde eine gute Möglichkeit wäre, meine Fragen zu stellen,“ erklärt Schneiderhan.

Urne bereits seit 2006 bestattet

Olaf Potthast von der Friedhofsverwaltung aus Detmold bestätigte auf OZ-Anfrage, dass sich die Urne von Schneiderhans Großvater gemäß seiner Unterlagen nicht im Grab befinde. Raphael Wardecki hat vertragsgemäß nur die Großmutter Annaluise Schneiderhan bestattet. Der OZ liegt die Rechnung über die Feuerbestattungskosten in Höhe von 1982 Euro vor.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

OZ-Recherchen ergaben, dass der 2006 verstorbene Adoptiv- und Großvater Lothar Alfons Schneiderhan am 15. August 2006, elf Tage nach seinem Tod auf dem Friedhof Belle in der Stadt Horn-Bad Meinberg bestattet wurde. Um ihn in Detmold zu bestatten, hätte die Familie einen Antrag auf Umbettung stellen müssen. Ein solcher ist aber in keiner der beiden Friedhofsverwaltungen eingegangen.

Urne einfach irgendwann aufgetaucht

Wie also hätte Raphael Wardecki jemanden bestatten sollen, der bereits seit zwölf Jahren offiziell bestattet war und laut Auskunft der Friedhofsverwaltung noch immer in Belle bestattet ist? Janine Schneiderhan berichtet, die Urne ihres Großvater sei „einfach irgendwann im Bücherschrank meiner Großmutter aufgetaucht.“ Sie sei wetterfest und deshalb gut erhalten gewesen. „Keiner weiß, wie sie dorthin gekommen ist“, sagt sie ahnungslos.

Von Annabelle von Bernstorff