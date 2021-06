Boltenhagen

Unscheinbar und doch mit riesigem Potenzial für Ernährung und Klimaschutz: Algen gelten als umweltfreundliche Lebensmittel und Rohstoffe der Zukunft. „Wir haben beschlossen, eine Testfarm zu schaffen“, sagt Edzard Plath, Projektleiter der ersten Meersalat-Farm an der deutschen Ostseeküste. In Boltenhagen ging sie am Sonntag in Betrieb.

Die 12.18 Investment Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf treibt das Pilotprojekt im Ostseebad voran. Ihr erstes Etappenziel: Mithilfe einer 25 Quadratmeter großen Testfarm werden Wachstumsraten und Verwertbarkeit der Algen erprobt und optimiert.

Plastikflaschen aus Algen

"Wir haben beschlossen, eine Testfarm zu schaffen", sagt Projektleiter Edzard Plath (65). Quelle: Jürgen Lenz

Die Fischer in Boltenhagen und die Gemeinde unterstützen das Pilotprojekt. Drei Meereswissenschaftler hatten die Idee: Martin Moritz , Frietjof Basan und Niels Fuchs Sie begleiten die Tests. Frietjof Basan erzählt, wie die Initiative für umweltfreundliche Lebensmittel und Rohstoffe entstand: „Wir sind über einen Bericht aus Island gestolpert über jemanden, der aus Algen Plastikflaschen produziert.“

Die Meereswissenschaftler kennen Boltenhagen vom Segeln. Sie wendeten sich zuerst an den Bund für Naturschutz und Umwelt Deutschland (BUND), dann an die 12.18 Investment Management GmbH. Überall stießen sie auf offene Ohren. Schließlich hatten die drei Fachleute das Okay für das Projekt. Niels Fuchs erklärt: „Es ist für uns ein super Glücksgriff.“

Der Boltenhagener Bürgermeister Raphael Wardecki probiert Meersalat mit Knäckebrot aus Zuckertang. Quelle: Jürgen Lenz

Das sieht der Bürgermeister des Ostseebads ebenso. Raphael Wardecki (Grüne) lobt: „Dass hier in Boltenhagen getestet wird, ist eine große Ehre.“ Er finde das Projekt superspannend. Es widme sich zwei wichtigen Fragen der Zukunft: „Wie ernähren wir uns in Zukunft bei einer wachsenden Weltbevölkerung?“ und „Wie vermeiden wir Plastikmüll?“

Das Pilotprojekt „Algenpier“ soll das Kultivieren von Algen in der „12.18. Boltenhagen Marina“ noch in diesem Sommer etablieren. Edzard Platz erklärt: „Wir freuen uns besonders, Teil dieses einmaligen Pilotprojektes zu sein und sehen darin eine große Bereicherung – nicht nur für unsere Marina, sondern auch für Boltenhagen insgesamt.“ Mit der Integration einer Algenfarm inmitten der Marina wolle das Unternehmen ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen.

Die Meersalat-Farm funktioniert nach Auskunft der Wissenschaftler als Etagenanbau. Der sonnenliebende Meersalat – eine Grünalgenart – wächst an Leinen direkt unter der Wasseroberfläche.

Algen wachsen als Kulturleinen

Etwas tiefer gedeihen Rotalgen ebenfalls an Leinen. Die Farm ist mit Klappstegen ausgestattet. Dazwischen liegen die parallelen Kulturleinen.

Nach Auskunft der Meereswissenschaftler bindet die Produktion einer Tonne Meersalat über anderthalb 1,5 Tonnen CO2. Damit verringert sie die Versauerung des Wassers. Eine ein Hektar große Farm kann bis zu 40 Tonnen Trockenmasse pro Jahr liefern. Das entspricht mindestens 60 Tonnen gebundenes CO2. Außerdem bindet Meersalat nach Einschätzung der Fachleute große Mengen Nitrat und Phosphat, begünstigt das Ansiedeln von Krebsen, Muscheln und Mikroorganismen, erhöht die Artenvielfalt und wirkt der Sauerstoffarmut der Ostsee entgegen.

Von Jürgen Lenz