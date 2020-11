Boltenhagen

Die Feuerwehrleute im Ostseebad Boltenhagen tun alles dafür, um einen besonderen Ernstfall zu verhindern: Ein Brandschützer legt die Wehr lahm, weil er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Dann müssen im schlimmsten Fall alle Kameraden in Quarantäne.

„Nichts ist schlimmer, als wenn Feuerwehrwachen schließen müssen und wir nicht mehr helfen können“, sagt Sebastian Hacker. Seit 2005 engagiert er sich in seiner Freizeit als Gemeindewehrführer in Boltenhagen. Der 40-Jährige betont: „Die Einsatzbereitschaft zu erhalten, ist jetzt das A und O.“ Deshalb hat die Feuerwehr vieles heruntergefahren. So vermeidet sie Kontakte zwischen den Brandschützern – und damit eine mögliche Infektion. Fast 40 Mitglieder gehören der Einsatzabteilung an.

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme: Das Gerätehaus in Boltenhagen ist für die Öffentlichkeit gesperrt. „Es ist für alle, die nicht in der Feuerwehr sind, tabu“, sagt Sebastian Hacker. Die Brandschützer dürfen es nur betreten, wenn sie zu einem Einsatz ausrücken und nach vorheriger Absprache mit der Wehrführung Technik reparieren oder instandhalten müssen.

Das Okay gilt aber nicht für alle Feuerwehrfrauen und -männer. Wer Erkältungssymptome zeigt, darf weder ins Gerätehaus, noch zu Einsätzen, denn er könnte sich mit dem Coronavirus infiziert haben und seine Kameraden anstecken.

Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht

Um die Gesundheit und Einsatzbereitschaft zu erhalten, tragen die Feuerwehrleute in Boltenhagen Mund-Nasen-Schutz in den Fahrzeugen. Mit an Bord haben sie Masken mit FFP-2-Partikelfiltern und spezielle Bekleidung. So können sich die Kameraden schützen, wenn sie anderen Menschen nahe kommen.

Die „First Responder“ genannte Einsatzgruppe der Boltenhagener Feuerwehr rückt weiterhin aus – aber nur, wenn unbedingt nötig. Sie kann sich aus Gesundheitsgründen nicht um Patienten kümmern, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus bekannt ist.

Nachwuchsarbeit ruht

Ihre Nachwuchsarbeit hat die Feuerwehr in Boltenhagen bis auf Weiteres eingestellt. „Für die Kinder ist es natürlich schade“, erklärt Sebastian Hacker. 25 Mädchen und Jungen lernen in der Jugendfeuerwehr das Abc des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen. Die Mitglieder der Wehrführung in Boltenhagen bleiben weiter in Kontakt. Sie nutzen ein Videokonferenzsystem.

Von Jürgen Lenz