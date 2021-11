Boltenhagen

Der plötzliche Brand eines Körnerkissens, das im Ostseebad Boltenhagen in der Mikrowelle erwärmt wurde, zeigt, welche Gefahren der Haushalt bereithält. Sebastian Hacker, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen, erklärt wie Unfälle verhindert werden können, bevor die Feuerwehr zum Löschen kommen muss.

Häufig verbrennt Essen auf dem Herd

„Am häufigsten erleben wir, dass gekocht wird und etwas auf dem eingeschalteten Herd stehen gelassen wird, wenn man unerwartet kurz das Haus verlässt“, sagt Sebastian Hacker. „Oder es liegt etwas auf der Herdplatte und man bemerkt nicht, dass man sie aus Versehen einschaltet. So etwas kommt schnell mal vor“, sagt der Wehrführer aus dem Ostseebad. Auch in solchen Fällen kommt es zu starker Rauchentwicklung, sobald die Flüssigkeit verdampft ist. Verkohlt dann noch Plastik auf dem Herd, wird es sehr gefährlich.

Diese Löschmittel sollte jeder im Haus haben Stehen jetzt in der Vorweihnachtszeit Kerzen in der Nähe von brennbarer Dekoration, sollte eine Schale oder ein Eimer mit Wasser im Raum stehen, um im Notfall zu löschen. Außerdem sollten die Kerzen nie unbeaufsichtigt bleiben. Lieber auspusten! Ein Feuerlöscher ist zwar nicht wie ein Rauchmelder vorgeschrieben, sollte aber in jedem Haushalt sein. Es gibt Löscher mit Pulver- und mit Schaumfüllung. Pulverlöscher eignen sich zur Bekämpfung der Brandarten A (feste Stoffe), B (flüssige oder flüssig werdende Stoffe) und C (Gasbrände). Diese Löscher sind zwar günstiger in der Anschaffung, verschmutzen allerdings durch den Einsatz den gesamten Raum oder sogar die ganze Wohnung. Das feine Pulver verteilt sich überall und setzt sich selbst in kleinsten Spalten fest, weshalb Möbel und vor allem Elektrogeräte nach dem Einsatz unbrauchbar sind. Eine Spezialreinigung der Wohnung ist dann unumgänglich. Schaumlöscher ersticken Feuer und können gezielt angewandt werden. Das hat den Vorteil, dass der Brandherd schnell und ohne großflächige Kontamination gelöscht werden kann. Allerdings können diese Löscher nur gegen Brände der Brandklassen A (feste Stoffe z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle) sowie B (flüssige oder flüssig werdende Stoffe) eingesetzt werden. Dafür kühlen sie den Brandherd zusätzlich und verhindern somit ein erneutes Entfachen des Feuers. Feuerlöscher müssen aber auch im Privathaushalt regelmäßig geprüft werden.

Kein Wasser auf brennendes Fett

Auch Fettbrände, deren drastische Auswirkungen die Feuerwehren gelegentlich bei Vorführungen zeigen, sind eine vermeidbare Gefahr im Haushalt. „Zum Frittieren benutzen die meisten wohl inzwischen eine Fritteuse, aber auch in der Pfanne kann Fett schnell zu heiß werden, wenn man mal nicht aufpasst. Das ist mir selber auch schon passiert“, sagt Sebastian Hacker. „Fett entzündet sich ab einer bestimmten Temperatur selber“, sagt der Wehrführer und warnt: „Man darf aber niemals mit Wasser löschen!“ Dann kommt es zur sogenannten Fettexplosion mit einer großen Stichflamme. „In so einem Fall sollte der Topf oder die Pfanne abgedeckt und von der Hitze genommen werden.“ Dazu kann ein passender Deckel oder auch eine Löschdecke genutzt werden, die es n jedem Haushalt geben sollte. Sie werden aus flammhemmend behandelter Wolle oder aus Glasfasergewebe hergestellt und helfen bei fast allen Entstehungsbränden. Wichtig ist dem Feuer den Sauerstoff zu entziehen.

Die Feuerwehr in Gostorf hat demonstriert, was passiert, wenn brennendes Fett mit Wasser in Kontakt tritt. Quelle: Franz Bökelmann

Ladegeräte können überhitzen

Ein eingeschaltetes Bügeleisen, das sich durch Oberhemden brennt, hat Sebastian Hacker in seiner bisherigen Karriere als ehrenamtlicher Feuerwehrmann noch nicht erlebt. „Dafür sind die Leute wohl inzwischen sensibilisiert. Aber ich bin selber sehr vorsichtig, was Ladegeräte angeht“, sagt Sebastian Hacker. „Zum Beispiel Ladegeräte vom Handy, die werden oft in der Steckdose gelassen und das Kabel hängt irgendwo herum.“ Ist ein Ladegerät beschädigt oder entspricht es billig gekauft nicht den deutschen Sicherheitsnormen, kann es sich erhitzen und schlimmstenfalls auch brennen. Da Smartphones nicht selten beim Laden nachts auf der Couch oder einer anderen brennbaren Unterlage liegen, könnte im schlimmsten Fall sogar die ganze Wohnung in Flammen aufgehen. „Das gilt auch für Ladegeräte von Akkus für Werkzeuge. Sie sollten nie länger als nötig in der Ladestation stehen und Ladegeräte sollten möglichst nicht unbeaufsichtigt bleiben“, rät Sebastian Hacker.

Zu Kerzen im Adventskranz gehört ein Eimer Wasser

Auch bei Adventsgestecken mit Kerzen rät er zur Vorsicht, wie es Feuerwehrleute eigentlich jedes Jahr machen. „Wer Gestecke oder anderen Schmuck mit echten Kerzen verwendet, sollte sie nicht alleine lassen und ein Gefäß mit Wasser im Raum bereitstellen. Dann kann eigentlich nicht viel passieren“, sagt der Feuerwehrmann. „Aber es gibt da ja heute auch schon viele Alternativen mit LED.“

Von Malte Behnk