Boltenhagen: Freiwillige fahren Senioren mit dem Bus zum Impfen

Boltenhagen

Als Senior mit 80 Jahren zum Impfzentrum nach Wismar zu kommen, kann für Bewohner der vielen Dörfer in der Region schwierig werden. Daher haben sich drei Männer im Ostseebad Boltenhagen überlegt, einen Service anzubieten. Olaf Claus, Steffen Beckert und Joachim Clausen wollen einen bestellbaren Impfbus fahren, der ältere Menschen mit einem Termin zu einem der Impfzentren in Wismar oder Grevesmühlen bringt.

Fahrt über Schulsekretariat buchen

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) unterstützt das Angebot, indem sich die Einwohner über das Sekretariat der Grundschule Boltenhagen für den Service anmelden können. Astrid Jahr nimmt Anrufe dazu unter 038825/222 59 entgegen. „Wer seinen Impftermin bekommen hat, kann sich dann melden und Frau Jahr kümmert sich drum, die Fahrten an die drei Herren zu verteilen“, sagt Wardecki, der auch bei den Bürgermeistern der anderen Gemeinden im Amt Klützer Winkel Werbung für die Idee macht.

Kontakt zum Impfbus Wer einen Brief mit der Einladung zum Impfen erhalten und unter der darin angegebenen Telefonnummer einen Impftermin vereinbart hat, kann sich für eine Fahrt im Impfbus bei Astrid Jahr im Schulsekretariat in Boltenhagen melden. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 038825/222 59. Es wird dann mitgeteilt, welcher der drei Fahrer die Tour übernimmt und wann die Anrufer abgeholt werden. Die Hin- und Rückfahrt zum Impftermin kostet 15 Euro.

Landkreis macht keine Angebote

Steffen Beckert ist einer der drei Fahrer vom Impfbus. Quelle: Behnk Malte

Dabei müssen die drei Impfbusse von Olaf Claus, Steffen Beckert und Joachim Clausen nicht auf Einwohner aus Boltenhagen beschränkt sein. „Wir möchten es den Menschen einfach machen, zum Impfen zu kommen. Sie können auch aus der Umgebung kommen“, sagt Olaf Claus, der die Idee an die anderen beiden Mitstreiter herangetragen hatte. „Ich hatte beim Landkreis gefragt, ob man sich dort etwas überlegt hat, die älteren Menschen zu den Impfzentren zu bringen. Weder von dort noch vom Land habe ich dazu ein Feedback bekommen“, schildert Claus. „Dabei gibt es doch etliche Busunternehmer, deren Fahrzeuge momentan still stehen.“

Krankenschwester Ramona Radtke impft Rettungssanitäter Fred Knuth mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer im Impfzentrum Wismar gegen Corona. Quelle: Kerstin Schröder

Drei Kleinbusse stehen bereit

Daher habe er Beckert und Clausen kontaktiert. Steffen Beckert betreibt mit seiner Familie die Bäderbahn Carolinchen und fährt die Buslinien in Boltenhagen, Joachim Clausen bietet seit mehr als 20 Jahren Fahrten für Touristen in Boltenhagen und im Klützer Winkel an. Einen ähnlichen Service wollte auch Olaf Claus im vergangenen Jahr starten. „Ich hab letztes Jahr einen Bus gekauft, um Urlauber zu fahren“, sagt er. Jetzt will er sein Fahrzeug wie die anderen beiden als Impfbus anbieten. „Wir können jeder bis zu sieben Personen fahren. Dabei halten wir alle Hygieneregeln ein“, so Claus.

Das Wismarer Impfzentrum befindet sich in der Störtebekerstraße 2. Quelle: Kerstin Schröder

15 Euro für Hin- und Rückfahrt

„Wir wollen die Fahrten möglichst günstig halten“, sagt Claus. Maximal 15 Euro soll ein Fahrgast für Hin- und Rückfahrt zahlen. „Mit dem Linienbus kommt man ganz gut zum Termin. Auf die Rückfahrt muss man dann aber oft lange warten. Wir fahren die Leute von Tür zu Tür“, sagt Olaf Claus.

Kassen erstatten Fahrt nicht

Olaf Claus hatte die Idee für den Impfbus. Quelle: Malte Behnk

Er hatte auch bei Krankenkassen nachgefragt, ob die Kosten für die Fahrten zum Impfzentrum übernommen werden. „Die zahlen für Fahrten zur Dialyse oder auch ins Krankenhaus, aber nicht für Fahrten zum Impfen“, sagt Claus. „In Großstädten wie Berlin läuft das anders, da zahlt der Senat das Taxi zum Impfzentrum.“ Da momentan nur im Wismarer Impfzentrum gearbeitet werde, sei der Weg auch für Bewohner des gut angebundenen Boltenhagens weit. Aber auch nach Grevesmühlen sollen die drei Busse fahren oder zu Hausarztpraxen, wenn die auch Impfungen übernehmen.

Bedarf ist vorhanden

Wie oft sie mit den Impfbussen fahren werden, wissen Beckert, Claus und Clausen noch nicht. Bedarf gebe es in Boltenhagen, wie hoch der ist, sei aber schwer einzuschätzen. Auch Bürgermeister Raphael Wardecki kann dazu nichts genaues sagen. „Wir haben mit dem Seniorenbeirat mal unter den Älteren nachgefragt. Es gibt durchaus einige, die nach Möglichkeiten suchen, zum Impfzentrum zu kommen. Aber es haben sich auch schon Fahrgemeinschaften gebildet“, so Wardecki. „Ich rechne auch nicht mit 50 Personen pro Tag, aber fünf oder sechs könnten es durchaus sein“, sagt Olaf Claus. „Wir lassen uns überraschen.“

Von Malte Behnk