Boltenhagen

In Rekordzeit von 0 auf 100? Unmöglich für Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern – so auch in Boltenhagen. Seit 28. Mai dürfen sie wieder Gäste aus MV sowie vollständig Geimpfte und Genesene aus dem gesamten Bundesland empfangen. Doch längst nicht alle Gastgeber im Ostseebad konnten das wenige Tage, nachdem die Schweriner Landesregierung einen Öffnungsplan für den Tourismus verkündete. „Sie bereiten sich auf ihren Restart zum vorab kommunizierten Öffnungstermin am 7. Juni vor“, erläutert die Kurverwaltung in Boltenhagen.

Viele Touristen, die vor dem 7. Juni Urlaub machen wollen, hatten sich bereits für ein anderes Bundesland entschieden. Sie konnten bei der Buchung nichts vom bevorstehenden Öffnungsbeschluss der Landesregierung wissen.

Stornierung bis 6. Juni sind durch

Das bestätigt Helmut Bley, Chef des Feriendorfs an der Ostsee in Wohlenberg. Er sagt: „Die Stornierungen bis 6. Juni sind durch.“ Die Folge: Derzeit sind im Feriendorf nur wenige Zimmer und Wohnungen belegt. Die anderen Räumlichkeiten sind aber auch schon fertig. Gäste können also kommen. „Ich bin der Letzte, der Nein sagt“, erklärt Helmut Bley. Er rechnet im Laufe des nächsten Monats mit einer guten Auslastung.

Für den 28. Mai kam die Ankündigung der Schweriner Landesregierung dagegen viel zu kurz, macht der Chef des Feriendorfs deutlich. Wegen des Personals und Lebensmittellieferungen brauchen Hotels und Pensionen nach seiner Auskunft eine Vorlaufzeit.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine gute Nachricht kommt aus Boltenhagen: Die Tourist-Information ist wieder geöffnet. Seit 28. Mai kann sie täglich von 9 bis 17 Uhr besucht werden.

Von Jürgen Lenz