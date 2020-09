Boltenhagen/Schwerin

Anfang Juni hatte Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki ( Bündnis 90/Die Grünen) nach einem Beschluss der Gemeindevertretung Kurdirektorin Claudia Hörl die fristlose Kündigung überreicht. Die Personalie sorgte für jede Menge Diskussionen im Ostseebad. Über die Gründe schweigen sowohl Raphael Wardecki als auch Claudia Hörl, die Presseanfragen unbeantwortet lässt. Nach OZ-Informationen soll die geschasste Kurdirektorin Bauanträge für die Dünenpromenade verschleppt haben, zudem werfen ihr die Gemeindevertreter vor, die Kommunalpolitiker nicht ausreichend über den Stand der Planungen informiert zu haben. Dass es Kommunikationsprobleme zwischen Teilen der Gemeindevertretung und der Kurdirektorin gab, ist ein offenes Geheimnis in Boltenhagen. Mit einer fristlosen Kündigung hatte allerdings im Vorfeld niemand gerechnet.

Forderung in Höhe von 50 000 Euro

Claudia Hörl ist mittlerweile rechtlich gegen die Kündigung vorgegangen. Nach Informationen, die der Redaktion vorliegen, habe es einen Gütetermin zwischen der entlassenen Kurdirektorin und der Gemeinde gegeben. Dabei soll Hörl eine Abfindung in Höhe von 50 000 Euro gefordert haben. Bürgermeister Raphael Wardecki hat diese Summe nicht bestätigt. Dass es Gespräche gegeben habe, räumte der Bürgermeister jedoch ein. Tatsache ist, dass sich offenbar beide Seiten nicht einig geworden sind. Anfang November steht ein Kammertermin vor dem Arbeitsgericht in Schwerin an – unter dem Stichwort „ Claudia Hörl gegen Gemeinde Ostseebad Boltenhagen“. Sie hatte 2012 das Amt der Kurdirekton in Boltenhagen übernommen.Die Kurdirektorin verdient nach der „Entgeltgruppe 12“ des Tarifvertrages im öffentlichen Dienst im ersten Schritt 3635,65 Euro brutto pro Monat.

Von Michael Prochnow