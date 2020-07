Boltenhagen

Wie hört sich wohl das Lachen des Meeres an? Und welchen Seemannsgarn könnte man im Ostseebad Boltenhagen spinnen? Solche Fragen beantwortet Erzählkünstlerin Birte Bernstein bei Spaziergängen, abendlichen Runden am Strand oder auf der Festwiese hinter dem Kurhaus.

Die Schönbergerin nutzt die Möglichkeit, ihr Publikum unter freiem Himmel zu begeistern und dabei gleichzeitig den Ort kennenzulernen oder von einer anderen Seite zu sehen. Besonders gut geht das, wenn sie Geschichten am Wegesrand erzählt und mit ihren Gästen von der Seebrücke aus am Kurpark entlang durch das alte Zentrum Boltenhagens geht.

Anzeige

Urlauber lernen Ort neu kennen

Die Urlauberinnen Bettina Loof aus Peine und Tanja Stelte aus Bühren starteten jetzt voller Vorfreude in diesen Spaziergang. „Ich bin regelmäßig im Urlaub hier und jetzt sehr gespannt, was für einen neuen Blick ich mit den Geschichten auf Boltenhagen bekomme“, sagte Bettina Loof.

Weitere OZ+ Artikel

Beim Programm „Das Lachen des Meeres“, jeweils um 20 Uhr, am Donnerstag 6. und 27. August, geht Birte Bernstein mit ihren Gästen an den Strand an der Seebrücke. Teilnehmer sollten Strandmatte, Liegestuhl oder eine Decke mitbringen. Direkt an der Ostsee hören sie dann Märchen jenseits der Wasseroberfläche, von Sehnsucht und Liebe, von weiten Fahrten und salziger Luft.

Sagenhaftes aus der Ostseeregion

Die „Geschichten am Wegesrand“ beginnen jeweils um 10.30 Uhr, am Sonntag, 2. August, und Donnerstag, 13. August. Treffpunkt ist an der Seebrücke. Bei dem Spaziergang erzählt Birte Bernstein Märchen und Seemannsgarn, Wahres und Sagenhaftes aus der Ostseeregion.

Auf „märchenhafte Weltreise“ geht sie jeweils um 10.30 Uhr auf der Festwiese hinter dem Kurhaus, am Sonntag, 16. August, und Donnerstag, 27. August. Wundersames und Zauberhaftes aus Afrika und dem Orient, Amerika und Asien erzählt Birte Bernstein dann in Märchen der Völker für die ganze Familie.

Teilnahme ist kostenlos

Die Veranstaltungen sind kostenlos, da Birte Bernstein von der Kurverwaltung engagiert ist. Es gelten alle aktuellen Bestimmungen zu Hygiene und Abständen. Informationen gibt es auf der Internetseite der Kurverwaltung und auf www.funkenflug-erzaehlkunst.de.

Von Malte Behnk