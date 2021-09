Brücken bauen – das ist unter anderem das Ziel von Kunst. Eine Brücke kann aber auch zum Problem für Künstler werden. So wie in Tarnewitz (Nordwestmecklenburg). Dort hat das Amt Klützer Winkel drei Tage vor Beginn einer Ausstellung eine wichtige Brücke gesperrt. Was das für Gäste bedeutet und warum sich der Besuch dennoch lohnt – mit Bildergalerie.