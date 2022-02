Boltenhagen: Golfen zwischen Jeep und Haiflossen an der Mittelpromenade

Boltenhagen

Ein Motorrad mit Beiwagen, ein Jeep, Fahrräder, Surfbretter und auch ein Holzpferd gehören zur Ausstattung der ersten Bahnen, die auf der neuen Adventure-Golf-Anlage an der Mittelpromenade im Ostseebad Boltenhagen entstehen. Keine Modelle, sondern originale Fahrzeuge und Sportgeräte dienen hier als Deko. Die neue Attraktion gehört zur „Villa Minerva“ von „Camp David“-Besitzer Jürgen Finkbeiner. Im Juni und damit nur kurz nach Beginn der Urlaubssaison soll die moderne Minigolfanlage laut Baustellenschild eröffnet werden.

Fantasievoll gestaltete Bahnen

Die Bahnen werden fantasievoll gestaltet. Viele kleine Details sind jetzt schon zu sehen, obwohl die Bauarbeiten noch einige Monate dauern werden. So ist in der Bahn mit dem Jeep auch eine Zapfsäule im kultigen Design der 1960er-Jahre aufgestellt. Auf einer anderen Bahn ist ein Holzpferd gesattelt, sodass Kinder später sicher auch darauf klettern und einen kurzen Ritt wagen dürfen. 18 Bahnen, die nach Farben sortiert gespielt werden können, werden auf dem 1130 Quadratmeter großen Grundstück entstehen. Auch ein Wasserspielplatz wird auf dem Gelände gebaut und wie in alten Zeiten am Klondike in den USA können in einer Anlage Goldnuggets aus dem Sand gewaschen werden. Etwa 1,5 Millionen Euro investiert die Misocad Event GmbH & Co. KG, die in der „Villa Minerva“ und in Grevesmühlen den „Camp David“-Store betreibt.

In jede Bahn werden Deko-Elemente nach unterschiedlichen Themen eingebaut. Quelle: Malte Behnk

„Großartige Ergänzung“

„Das wird eine großartige Ergänzung zum bisherigen Angebot. Ich bin mir sicher, dass die Anlage vom Tag der Eröffnung an sofort gut angenommen wird“, freut sich Boltenhagens Kurdirektor Martin Burtzlaff bereits auf die Fertigstellung des Adventure-Golf-Parks. „Toll finde ich, dass die alte Lindenallee erhalten bleibt.“ Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren Anfragen bei der Kurverwaltung nach der Minigolfanlage gegeben. Von 2001 bis 2014 konnten Familien auf klassischen Minigolfbahnen und an Bahnen auf Tischen spielen, auf denen der Ball mit einer Art Queue wie beim Billard gestoßen wurde. Nach der Schließung verwilderte das Gelände, das dann, wie die „Villa Minerva“, von der Misocad Event GmbH gekauft wurde.

Spielecafé für schlechtes Wetter

Auch Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) ist gespannt auf das Ergebnis der Bauarbeiten. „Ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, die sich sehr darauf freuen, dort zu spielen“, sagt er. Die Anlage werde aus seiner Sicht auch eine Attraktion für die Einheimischen. Etwa fünf Jahre dauerten die Planungen für die Adventure-Golf-Anlage. Aktuell entsteht das Servicegebäude, in dem Kasse und Empfang, aber auch Sanitärräume, ein Wartebereich sowie eine kleine Bistro-Lounge und ein digitales Spielcafé eingerichtet werden. Dort werden kreative Angebote für Kinder und Familien gemacht, die zum Beispiel bei einem Regenschauer genutzt werden können. Geplant ist nämlich ein ganzjähriger Betrieb. Im Spielcafé soll Wissen mit Spaß vermittelt werden. Fragen, zum Beispiel über die Herstellung von Textilien, sollen ebenso zum Bildungsprogramm gehören wie Informationen zum Küstenschutz und der Tierwelt am Meer.

Schon von 2001 bis 2014 Minigolf Von 2001 bis 2014 konnten Familien auf der Minigolfanlage vor der „Villa Minerva“ ihre Geschicklichkeit testen. Außer herkömmlichen Minigolfbahnen standen ihnen auch Bahnen auf Tischen zur Verfügung, auf denen der Ball mit einer Art Queue wie beim Billard gestoßen wurde. Nach der Schließung blieben die Bahnen stehen und verwilderten. Darüber gab es zunehmend Beschwerden. 2016 wurde eine erste Präsentation für eine Adventure-Golf-Anlage vorgestellt. Sie sah noch einen größeren Indoorspielplatz und ein Freiluftkino vor. Diese Maximalvorstellungen mussten aber aus unterschiedlichen Gründen „abgespeckt“ werden.

Ein Plan an der Baustelle zeigt, wie der Park aussehen wird. Quelle: Malte Behnk

Servicegebäude mit Gründach

Über die Form und Größe des Gebäudes hatte es lange Diskussionen im Bauausschuss der Gemeinde gegeben. Der baumreiche Bereich zwischen Mittelpromenade und Strandpromenade zählt zu den beliebtesten Spazierstrecken durch das Ostseebad und Gastronomen möchten die Flächen gerne als Außenbereiche nutzen. Daher hat die Gemeinde strikte Regeln für diesen Bereich festgelegt und es wurde länger über ein Bistro diskutiert, das jetzt eingerichtet werden kann. Mit einem Gründach und begrünten Außenwänden sowie Glas, das Vögel erkennen können, wird das Gebäude jetzt nach allen Wünschen der Gemeindevertretung gebaut.

Wegen der Bauarbeiten am Adventure-Golf-Park ist die Mittelpromenade zeitweise gesperrt. Quelle: Malte Behnk

Während der Arbeiten kommt es im Bereich der Mittelpromenade an der Baustelle zeitweise zu Behinderungen. Der Weg wird dann für Fußgänger gesperrt, die aber über die Strandpromenade nur einen kleinen Umweg machen müssen.

