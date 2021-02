Boltenhagen: Hannes Palm kauft Pension mitten im Corona-Jahr

Boltenhagen

Als der Klützer Hannes Palm im Sommer 2020 seinen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht und die Pension „Auszeit“ in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz kaufte, hatte der 34-Jährige eigentlich nicht vor, etwas besonders Mutiges zu unternehmen. Dass er ausgerechnet im Corona-Jahr als Gastronom durchstarten würde, hatte er nicht geplant, musste sich aber damit abfinden.

Ausgebucht gestartet

„Wir hatten überhaupt keine Warmlaufphase. Es ging gleich mit hundert Prozent los“, sagt Palm, der die Pension am 1. Juli 2020 von den Vorbesitzern übernommen hatte. Mit einer festen Mitarbeiterin und einer Saisonkraft stieg er sofort voll ins Geschäft ein. In 16 Zimmern mit 30 Betten waren Gäste zu betreuen. „Wir konnten die Buchungen der Vorbesitzer übernehmen, so dass es ein gleitender Übergang war“, sagt Palm.

Kein Restaurant mehr

In dem gepflegten Haus hat er auch bisher kaum etwas verändert. „Lediglich das italienische Restaurant, an das sich auch viele Einheimische gewöhnt hatten, gibt es nicht mehr.“ Das „Portofino“ war 2013 eröffnet worden und bot leichte italienische Küche sowie Ostseefisch. Das Hotel „Auszeit“ wurde bereits 2005 eröffnet. Bis zur Wende gab es an dem Standort die DDR-Gaststätte „Zum Uhu“.

Kleines Team, eng am Gast

Restaurantbetrieb plant Hannes Palm vorerst aber nicht. Bislang besteht sein Team aus ihm, einer festen und einer Saisonkraft. „Ich bin kein Koch und habe bisher auch keinen“, sagt Hannes Palm, der wie seine Mitarbeiter selber auch im Service, in der Küche und auch in den Zimmern für seine Gäste im Einsatz ist.

Zahlen zur Pension „Auszeit“ Die Pension „Auszeit“ wurde in der heutigen Form 2005 eröffnet. Von 2013 bis zum Verkauf gab es dort das italienische Restaurant „Portofino“. Die „Auszeit“ verfügt über 16 Zimmer mit 30 Betten im Erdgeschoss und im Obergeschoss. Gästen wird Übernachtung mit Frühstück geboten. Das Haus liegt etwa 300 Meter entfernt vom Strand. Außerdem sind Wiesen und Wälder mit Wanderwegen in der direkten Umgebung.

Verwurzelt im Klützer Winkel

Der 34-Jährige steht voll hinter seinem Konzept der Frühstückspension mit möglichst persönlicher Betreuung seiner Gäste. „Ich bin hier im Klützer Winkel aufgewachsen und kenne mich gut aus. Da gebe ich jedem gerne seinen individuellen Tipp für Ausflüge oder für Restaurants“, sagt er. „Viele sind erstaunt, was man hier alles abseits vom Strand sehen und erleben kann“, sagt Palm, der eigentlich Musiker ist und lange im Musikkorps der Bundeswehr als Schlagzeuger getrommelt hat.

Erfahrung im elterlichen Ferienhaus gesammelt

„Ich bin aber auch im elterlichen Ferienhaus aufgewachsen, das es so seit 1994 gibt. Aber meine Urgroßeltern haben auch schon an Urlauber vermietet. Ich denke, dass ich so auf jeden Fall den Umgang mit Gästen schon früh gelernt habe“, sagt er. Vor dem Kauf der Pension hat er außerdem auch ein BWL-Studium absolviert.

Ostseeurlaub statt Ausland

Von Juli bis November konnte Hannes Palm einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie es ist, eine Pension im zweitältesten Seebad Mecklenburg-Vorpommerns zu betreiben. „Wir waren fast immer ausgebucht. Die meisten Gäste waren Urlauber, die sogar zum ersten Mal hier waren, weil sie sonst ihren Urlaub im Ausland verbracht hätten.“

Neue Boltenhagen-Fans

Bei diesen neuen Gästen konnte er direkt Werbung für „seinen“ Klützer Winkel machen. „Die kannten die Region überhaupt nicht und waren total begeistert, wie nah die Hansestädte Wismar und Lübeck sind und was es außer Ostsee und Strand gibt“, sagt Palm, der auch im „Heimatverein Klützer Winkel“ aktiv ist und daher auch viel über die Geschichte der Region weiß. Er kann sich vorstellen, dass der besondere Sommer 2020, der das Reiseverhalten vieler geändert hat, auch Boltenhagen viele neue Fans beschert hat, die auch in diesem und den nächsten Jahren wiederkommen.

Team soll verstärkt werden

Momentan herrscht wie überall in der Gastronomie auch in der Pension „Auszeit“ Stille. „Im Januar wäre ohnehin geschlossen, wir haben aber jetzt auch Kurzarbeit beantragt“, sagt Palm. Grundreinigung und kleine Renovierungen waren schon im November erledigt. Vielleicht ab Ostern kann sich Hannes Palm vorstellen, dass Hotels wieder öffnen und Menschen wieder reisen dürfen. Bis dahin möchte er sein Team verstärken.

Motivierte, positive Allrounder gesucht

„Ich suche Allrounder. Bei uns macht jeder wirklich alles vom Service, Arbeit in der Küche bis zur Zimmerreinigung und auch mal im Außenbereich“, sagt Hannes Palm. „Je motivierter und positiver die Bewerber sind, umso ungelernter dürfen sie sein“, sagt Palm. Im Gegenzug bietet er eine Fünf-Tage-Woche mit übertariflicher Bezahlung. „Dadurch, dass wir keinen Restaurantbetrieb haben, gibt es auch keinen Schichtdienst“, sagt er und hofft auf Bewerbungen per Mail an Info@auszeit-boltenhagen.de oder unter der Telefonnummer 038825/38930.

Von Malte Behnk