Nach langer Planungszeit und dem Bau ist es heute so weit. Die ersten Bewohner ziehen in das neue Pflegeheim „Haus Sonnengarten“ im Ostseebad Boltenhagen ein. Unter den aktuellen Corona-Bedingungen brauchte das viel mehr Organisation als unter normalen Umständen. So sind mit Angehörigen und Bewohnern bestimmte Zeitfenster für den Einzug abgesprochen worden. Auch eine Eröffnungsfeier wird es vorerst nicht geben.

Erfolgreiches Hygienekonzept

„Wir haben ein umfassendes Hygienekonzept, das in unserem anderen Heim ‚Haus Seestern‘ in Wismar bisher sehr gut funktioniert. Bislang gab es dort keinen Corona-Fall“, sagt Pamela Ahrenholz, die sowohl das Pflegeheim in Wismar als auch die neue Einrichtung in Boltenhagen leitet. In der Wismarer Einrichtung seien zudem alle Bewohner und Mitarbeiter, die es wollten, gegen Corona geimpft. „Das werden wir auch in Boltenhagen bald anbieten. Wir kooperieren da mit einem Arzt in Wismar, der gegen Corona impfen darf“, sagt Pflegedienstleiterin Sandra Mahmutovic.

Etwa ein Drittel der Einzelzimmer in fünf Wohngruppen wird jetzt im „Haus Sonnengarten“ bezogen. Eine Wohngruppe mit 18 Plätzen ist für Bewohner mit Demenz vorgesehen. Pamela Ahrenholz und Sandra Mahmutovic freuen sich, heute alle in Empfang zu nehmen.

