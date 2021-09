Boltenhagen

„Ich war in einer Kiste mit einer Mauer und habe mit dem Kugelschreiber einen Namen auf einen Zettel geschrieben“, erzählt ein Mädchen aufgeregt. „Der Zettel wurde dann in eine Mülltonne geworfen“, ergänzt ein Mitschüler. „In die Wahlurne, niemals in die Mülltonne“, erklärt freundlich, aber ernst Bürgermeister Raphael Wardecki den Zweit- bis Viertklässlern. „Das ist ganz wichtig!“ Der grüne Bürgermeister ist in den Hort „Neptuns Kinnings“ gekommen, um mit den Kindern über Demokratie und Wahlen zu sprechen. „Außerdem muss die Wahl geheim sein, dazu ist die Kiste da, die man Wahlkabine nennt.“ Gebannt hängen die Kinder an seinen Lippen, jeder ist ungeduldig, dran zu kommen. Bei einer Wahl sei jeder gleich, erläutert Wardecki, „egal wie arm oder reich, alt oder jung er ist oder welche Hautfarbe er hat“.

Die Kinder im Hort „Neptuns Kinnings“ in Boltenhagen dürfen einen Sprecher wählen und haben viele Fragen an Bürgermeister Raphael Wardecki. Quelle: Annabelle von Bernstorff

„Wahlen sind unsere Möglichkeit, uns einzubringen“

„Wen Ihr wählt, dürft Ihr ganz allein entscheiden.“ Die Wahlurne dürfe erst aufgemacht werden, wenn alle ihre Stimme abgegeben haben. Wichtig sei außerdem, dass möglichst viele bei der Wahl mitmachen. „Wahlen sind unsere Möglichkeit, sich einzubringen.“ Die Kinder im Hort wählen heute ihren oder ihre Hortsprecher/-in, der oder die sie für das gesamte Schuljahr vertreten soll. Einige Kinder haben Briefwahl gemacht, weil sie schon einen früheren Bus nach Hause nehmen mussten. „Das können die Erwachsenen auch“, erläutert der Politiker. Man könne für die Landtags- und die Bundestagswahl schon jetzt per Brief wählen oder seine Stimme direkt in Klütz im Amt abgeben.

Was, wenn der Falsche gewählt wird?

Die Kinder haben viel auf dem Herzen: Lotte aus der 4. Klasse ist es wichtig, dass „der, den wir wählen, dann auch macht, was wir uns wünschen“. Lars aus der Zweiten will wissen: „Was ist, wenn jemand gewählt wird, den man gar nicht mag? Darf man da wütend sein?“ Man müsse die Mehrheit respektieren, mahnt Wardecki und rät „am besten Du gehst zu dem hin, der gewählt wird und sagst ihm, was Du Dir von ihm wünschst“. Hannah aus der 2. Klasse fragt: „Ist es toll, Bürgermeister zu sein?“ „Wenn ich bei Euch bin, ist es super toll“, sagt Wardecki und man spürt, dass er die Kleinen ernst nimmt.

Die Kinder im Hort „Neptuns Kinnings“ in Boltenhagen üben mit ihrer Erzieherin Tina Burmeister und Bürgermeister Raphael Wardecki demokratische Wahlen. Quelle: Annabelle von Bernstorff

Die amtierende Wahlleiterin und stellvertretende Hortleiterin Tina Burmeister ist zufrieden. „Es war cool, dass wir mit der echten Wahlkabine und Urne der Gemeinde arbeiten konnten. Die Kinder haben viel gelernt.“ Und die Wahlbeteiligung lag bei 99 Prozent.

Von Annabelle von Bernstorff