Boltenhagen

Die Hotels im Ostseebad Boltenhagen stecken im unfreiwilligen Dornröschenschlaf. Wie schon die Ostersaison ist ihnen auch das Geschäft rund um den Jahreswechsel wegen der Corona-Pandemie ausgeblieben. Dennoch sind die Betreiber zuversichtlich und nutzen die Zeit, sich auf den Neustart nach dem Lockdown einzustellen.

Im „Seehotel Großherzog von Mecklenburg“ wird zum Beispiel umfassend renoviert. Was sonst zimmerweise so geschieht, dass es den laufenden Betrieb möglichst nicht stört, wird jetzt erledigt, ohne Rücksicht nehmen zu müssen. So wird im ganzen Haus gestrichen und Teile der Einrichtung erneuert.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stille und Leere herrschen auch in den beiden Hotels an der Weißen Wiek vor. Iberotel und Dorfhotel wären über den Jahreswechsel eigentlich ausgebucht gewesen. Stattdessen leisten Direktorin Miriam Meurer und wenige Mitarbeiter einen Notdienst, besetzen das Telefon und spülen Wasserleitungen durch.

Das Iberotel der Weißen Wiek in Boltenhagen ist menschenleer. Quelle: Malte Behnk

Das kennen sie schon aus dem ersten Lockdown, in dem die Unsicherheit deutlich größer war. „Jetzt haben wir den Sommer über ja fast normal gearbeitet“, sagt Miriam Meurer. „Die Beherbergungszahlen waren super, lediglich in der Gastro mussten wir Abstriche machen, weil mit den notwendigen Abständen einfach weniger Gäste bedient werden konnten. Und auch im Bereich der Tagungen gab es Einschnitte.“ Während des Sommers waren die etwa 1000 Betten beider Hotels aber so gut wie immer ausgebucht.

Keine Hilfszahlungen bekommen

Aufgrund der zugesagten Hilfszahlungen für November und Dezember, eventuell auch für den Januar, könne die Hoteldirektorin noch ganz gut weiterplanen. Allerdings hatten die großen Hotels im Frühjahr überhaupt keine Hilfszahlungen bekommen, weil die noch an Mitarbeiterzahlen gebunden waren, die die Hotels der Weißen Wiek überschritten.

„Für die Novemberzahlungen konnte ich das aber klären“, sagt Meurer. Dennoch muss auch auf dieses Geld gewartet werden. Das hatte die Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbands Klützer Winkel, Gertrud Cordes, schon zu Beginn des Winter-Lockdowns bemängelt. Sie betreibt die Hotels „Gutshaus Stellshagen“ und „Gutshaus Parin“ und hatte selber auf das Geld im Frühjahr mehrere Monate warten müssen.

Von Malte Behnk