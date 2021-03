Boltenhagen: Hütten der Strandkorbvermieter werden auf Dünenpromenade gebaut

Boltenhagen

Pünktlich am 1. März haben Handwerker der Firma Hochbau Krentz & Müller aus Wismar in Boltenhagen damit begonnen, die Hütten für die Strandkorbvermieter aufzubauen. Das erste Häuschen wurde am Montag auf die Plattform am Strandzugang 20 gestellt. Die Handwerker aus Wismar haben zuvor die Wände und das Dach vorgebaut und setzen die Teile nun an der Dünenpromenade zusammen. Etwa einen Tag brauchten sie inklusive der Baustelleneinrichtung für die erste Hütte.

Insgesamt werden 17 Hütten für die Strandkorbvermieter auf die Plattformen der Dünenpromenade gebaut. Quelle: Malte Behnk

„Insgesamt stellen wir 17 Hütten auf. Dabei wandern wir von Ost nach West“, berichtet Geschäftsführer Stefan Müller, dessen Firma auch den Auftrag hat, die Rettungstürme für die DLRG zu bauen. Den zweiten Arbeitsschritt, bei dem die Fassaden verkleidet sowie Fenster und Türen eingebaut werden, übernimmt eine andere Firma. „Wir liegen damit im Plan“, sagt Gerhard Rappen, der Sonderbeauftragte für den Bau der Dünenpromenade.

Von Malte Behnk