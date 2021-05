Boltenhagen

Die Steilküste in Boltenhagens Ortsteil Redewisch bleibt unbebaut. Und dafür brauchte es nicht einmal eine Abstimmung der Mitglieder des Bauausschusses, der am Dienstagabend tagte. Eigentlich stand auf der Tagesordnung: „Grundsatzbeschluss über ein gemeinschaftliches Konzept für eine Liege-, Picknickwiese an der Steilküste“.

Doch zu einem Beschluss kam es nicht, denn gleich zu Beginn der Sitzung beantragte der Ausschussvorsitzende, diesen Punkt zu streichen. Michael Steigmann (Die Linke) erklärte zur Überraschung Dutzender Gäste, die offenbar allein aus Interesse an diesem Thema gekommen waren: „Die Antragstellerin hat heute Mittag ihren Antrag zurückgezogen.“ Spontaner Applaus brach daraufhin im Publikum los.

2500 Unterschriften in drei Tagen

Schon kurz vor der Sitzung war in den Reihen der Anwohner immer wieder über die Petition gesprochen worden, die zwei junge Boltenhagener am Wochenende ins Netz gestellt hatten. Sie hatten in den sozialen Netzwerken auf das Vorhaben der Investoren an der Steilküste aufmerksam gemacht. Und so verbreitete sich bis Dienstag wie ein Lauffeuer, dass Grundstückseigentümerin Kathrin Neuffer beantragt hatte, mitten im Landschaftsschutzgebiet auf 40 000 Quadratmetern eine Liegewiese mit Imbiss, Toiletten, Abenteuerspielplatz und einer Treppe am Steilufer hinab zum Strand zu errichten. 2500 Menschen hatten sich bis Sitzungsbeginn mit ihrer Unterschrift gegen die Idee ausgesprochen.

Noch am Dienstag hatte Kathrin Neuffer, deren Familie diverse Immobilien im Ostseebad besitzt, sich an die Öffentlichkeit gewandt. Sie fand das Projekt nicht korrekt dargestellt und schrieb: „Als Grundstückseigentümer haben wir der Gemeinde Boltenhagen lediglich das Angebot gemacht, die Flächen in der Corona-Sondersituation nutzen zu können. Die Konzeptdarstellung ist eine Gesprächsgrundlage für die Gemeinde, um Hilfsbereitschaft zu signalisieren.“

Steigmann: „Da wollte jemand mit dem Kopf durch die Wand“

Dieser Darstellung widerspricht Michael Steigmann jedoch in der Ausschusssitzung. Er erklärt: „Wir hatten der Antragstellerin schon im September signalisiert, dass es für das Projekt keine Mehrheiten gibt.“ Seine Einschätzung zum überraschenden Ende: „Da wollte jemand mit dem Kopf durch die Wand.“

CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Schmiedeberg ergänzte: „Wir sind uns einig, der Flächennutzungsplan und das Landschaftsschutzgebiet werden nicht angefasst. Wenn solche Anträge kommen, kann ich auch für die Zukunft sagen, dass wir so etwas nicht zustimmen werden.“ Unter erneutem Applaus der Gäste war das Thema damit beendet.

Von Juliane Schultz