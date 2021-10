Boltenhagen: Jetzt wird zum ersten Mal an der Seebrücke geimpft

Boltenhagen

Sich schnell und unbürokratisch gegen Covid-19 impfen lassen: Das geht bald erstmals an der Seebrücke in Boltenhagen. Niemand muss einen Termin vereinbaren, um sich dort einen Impfstoff spritzen zu lassen.

Zur Auswahl stehen am Sonnabend, den 9. Oktober, die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht werden muss, allerdings nicht so zuverlässig schützt. Willkommen sind von 10 bis 16 Uhr alle Frauen und Männer. Der Impfstoff von Biontech ist für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Mädchen und Jungen bis zwölf Jahre müssen aber von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Alle Interessenten werden an der Seebrücke von medizinischem Personal beraten.

Bürgermeister: Impfen wichtig für Kampf gegen Corona

Der Boltenhagener Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) begrüßt die Aktion. Er sagt: „Wir müssen als Gesellschaft alles tun, um Herr der Lage zu werden.“ Dabei sei das Impfen ein wichtiger Baustein. Die Gemeinde sei vom Landkreis gefragt worden. Wardecki sagt: „Wir sind gespannt, wie es angenommen wird.“

Eine weitere Impfaktion des Landkreises Nordwestmecklenburg startet am Donnerstag, den 7. Oktober, um 14 Uhr vor dem Markantmarkt am Kargenmarkt in Wismar. Dort sind bis 19 Uhr alle Erwachsenen und Kinder ab zwölf Jahren willkommen.

Das gilt ebenso für Donnerstag, den 21. Oktober, von 8 bis 12 Uhr am Jobcenter in Wismar, Werkstraße 2. Auch dann wird ohne Termine mit den Vakzinen von Biontech und Johnson & Johnson geimpft.

Impfteam kommt nach Schönberg und Klütz

Regelmäßig ist ein Impfteam immer mittwochs von 10 Uhr bis 18 Uhr in der Sport- und Mehrzweckhalle in Grevesmühlen, Ploggenseering 63. In Wismar öffnet ein Impfstützpunkt dienstags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Terminvereinbarung dort unter Telefon 0385/20271115.

Ohne Termin geht es bei den Besuchen eines mobilen Impfteams – so auch am Montag, den 11. Oktober, in der Palmberghalle in Schönberg, Rudolf-Hartmann-Str. 2a, und am Mittwoch, den 13. Oktober um dieselbe Uhrzeit im Jugendklub in Klütz, Im Thurow 1. In beiden Orten werden die Impfstoffe zwischen 14 und 18 Uhr angeboten.

Von Jürgen Lenz