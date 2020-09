Boltenhagen

Viel Betrieb herrschte am Dienstag in der Marina in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz. Zum zweiten Mal ankerte das Kreuzfahrtschiff „ Hanseatic Inspiration“ in der Wohlenberger Wiek und die Passagiere, die eine Fahrt von Hamburg durch die Ostsee gebucht hatten, konnten einen Ausflug in Mecklenburgs zweitältestes Seebad machen.

Kapitän folgte Einladung an Land

Diesmal ging auch Kapitän Axel Engeldrum von Bord. Er war der Einladung von Dirk Schiewer gefolgt, der in Boltenhagen das Bistro Sommerlaune betreibt und selber als Veranstaltungsleiter auf der MS Deutschland gearbeitet hat. Er tauschte sich mit dem Kapitän und Hoteldirektor Remo Jankow über das Leben an Bord eines Kreuzfahrtschiffes aus.

Gastgeschenke vom Schiff

Kapitän Axel Engeldrum hatte für Dirk Schiewer sowie für Heino Abrams, den Leiter der Marina und Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki, der als Vertreter der Kurverwaltung zu dem Treffen gekommen war, Schiffsplaketten als Gastgeschenk mitgebracht.

Das Expeditions-Kreuzfahrtschiff "Hanseatic Inspiration" der Hamburger Reederei Hapag Lloyd in der Wohlenberger Wiek. Segelboote wirkten daneben winzig. Quelle: Malte Behnk

Viele Boote als Begrüßung

„Es war ein schönes Bild, als wir in die Bucht einfahren sind“, sagte Remo Jankow. „Ganz viele kleine Boote waren auf dem Wasser – wie eine Begrüßung.“ Vermutlich hatten sich einige Hobbyfotografen mit Booten aufs Wasser begeben, denn die 12.18 Marina Boltenhagen hatte für den zweiten Anlauf der „ Hanseatic Inspiration“ einen Fotowettbewerb ausgerufen.

Fotowettbewerb bis 22. September

Bis zum 22. September können die schönsten Bilder des Kreuzfahrtschiffs in der Wohlenberger Wiek an info@yachtwelt.de geschickt werden. Der Gewinner bekommt 250 Euro und das Foto wird im Hafenbüro oder im Bistro aufgehängt. Als zweiten, dritten und vierten Preis stiftet das Bistro „Windstärke 10“ jeweils einen Gutschein über 30, 20 und 10 Euro.

Das Expeditions-Kreuzfahrtschiff "Hanseatic Inspiration" bot in Boltenhagens Marina eine tolle Kulisse. Quelle: Malte Behnk

Schiff läuft viele kleine Orte an

Dass Boltenhagen jetzt zweimal zur Station des Expeditions-Kreuzfahrtschiffs wurde, hängt mit den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie zusammen. „Wir laufen aber auch sonst die kleinen Orte an, wo die großen Kreuzfahrer nicht hinkommen“, sagt Kapitän Axel Engeldrum. Die Gäste hätten auch nicht das Interesse für Großstädte.

Vorträge über Zielorte

Den 109 Passagieren war vor der Ankunft in Boltenhagen das Ostseebad mit seiner Geschichte und seinen Besonderheiten wie der Steilküste oder der speziellen Wohlenberger Wiek mit ihrer großen Flachwasserzone in einem Vortrag vorgestellt. „Es sind einige Gäste aus Hamburg dabei, denen Boltenhagen bisher nie aufgefallen war, wenn sie nach Rügen gefahren sind“, verriet Remo Jankow.

Weiterfahrt über Schweden

So hatten vielleicht einige Kreuzfahrtpassagiere auch ihren nächsten Urlaubsort an der Ostsee kennengelernt, bevor die Reise gegen 19 Uhr weiterging. Sie führte weiter über Christiansø bei Bornholm, vorbei an Göteborg zu den schwedischen Schären und über Helgoland wieder zurück nach Hamburg.

Schiff kommt auch nach Wismar

Die „ Hanseatic Inspiration“ wird voraussichtlich noch einmal Station an der mecklenburgischen Küste machen. Vom 2. bis zum 9. Oktober ist eine Reise von Kiel nach Hamburg geplant, bei der als erste Station der Hafen von Wismar angelaufen wird.

